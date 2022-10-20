В Керчи экс-чиновника с поддельным дипломом осудили на 9 лет за взятки

Суд приговорил экс-чиновника к девяти годам колонии строгого режима с лишением права занимать государственные должности на 4 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи бывший начальник Управления единого заказчика администрации города признан виновным в получении взяток и использовании поддельного диплома, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В 2020 году администрация Керчи заключила 22 контракта на осуществление работ по благоустройству придомовых территорий на общую сумму более 600 млн рублей. Установлено, что фигурант требовал от директора подрядной организации передавать ему взятки «за своевременное принятие объема выполненных работ по заключенным контрактам и их последующую оплату».

– Всего им было получено 315 тысяч рублей и два мобильных телефона на общую сумму более 200 тысяч рублей. Кроме того, в марте 2021 года представитель предприятия по требованию чиновника передал ему автомобиль стоимостью более 500 тысяч рублей, который был оформлен на родственника обвиняемого, но находился в его личном пользовании, – уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Преступную деятельность пресекли сотрудники органов внутренних дел и Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю при координации действий с керченской прокуратурой.

– Кроме того, в ходе следствия установлен факт приобретения подсудимым поддельного официального документа о высшем образовании, – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил экс-чиновника к девяти годам колонии строгого режима с лишением права занимать государственные должности на 4 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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