В Севастополе простились с пулеметчиком, погибшим при обстреле в Херсонской области

Владимир Осипенко до последнего защищал свою свою страну. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Вот уже более 11-ти месяцев российские бойцы защищают нашу страну, выполняя задачи специальной военной операции. К сожалению, не обходится без потерь. 1 февраля в Севастополе простились с отважным военнослужащим Владимиром Осипенко, погибшим в Херсонской области.

Владимир Олегович Осипенко был оператором-пулеметчиком отделения радио и радиотехнической разведки разведывательного батальона. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, погибший военный - уроженец Севастополя, который любил свою Родину всем сердцем. Студенческие годы Владимира Осипенко прошли на Донбассе - он окончил Донецкий национальный университет и получил специальность инженера-технолога. О будущем Донецкой и Луганской народных республик отважный боец переживал с самого начала.

- В прошлом году, получив повестку, Владимир Олегович не испугался, не прятался, не пытался показаться больным, а сразу проявил себя и попал в разведку - в подразделение, которое выполняет сложнейшие задачи, - рассказал Михаил Развожаев.

Военнослужащий погиб при артиллерийском обстреле в Херсонской области, до последнего защищая интересы своей страны и мирных жителей.

- Смелый, честный, порядочный. Про таких говорят: настоящий боец! Настоящий севастополец, - написал губернатор города-героя.

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