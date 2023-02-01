«Дешевле и безопаснее»: что говорят первые пассажиры новых автобусных рейсов из Крыма в Херсонскую область

Уехать в Скадовск или Геническ можно будет дважды в день Фото: Александра Тимощенко

Крым и Херсонскую область теперь связывает три новых автобусных маршрута, поэтому добраться до Геническа и Скадовска можно будет намного быстрее, дешевле и безопаснее. Первые автобусы отправились с симферопольской автостанции «Курортная» уже 1 февраля.

На первом запущенном автобусе в Скадовск отправилось трое пассажиров Фото: Александра Тимощенко

Как рассказал журналистам первый заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, автобусы начали курсировать по маршрутам: Скадовск – Симферополь; Симферополь – Скадовск; Первомайское – Скадовск; Красноперекопск – Скадовск И Армянск – Скадовск. В скором времени появятся маршруты, которые будут проходить через Ялту, Алушту и Джанкой.

Автобусы курсируют с автостанции "Курортная" Фото: Александра Тимощенко

Так, на первом запущенном автобусе в Скадовск отправилось трое пассажиров. Некоторые из них узнали о маршруте только утром 1 февраля, быстро купили билеты и направились в Херсонскую область.

Например, херсонка Ирина приехала в крымскую столицу по направлению врача в больницу имени Семашко на прошлой неделе. Несколько дней проходила лечение, и как только узнала о запуске автобусов, сразу купила билет в родной город.

На входе всех пассажиров проверяют Фото: Александра Тимощенко

- Думала, что буду добирать на перекладных, как обычно. До Армянска, потом на такси или на частниках, но вчера узнала эту новость, так обрадовалась, что прямо утром съездила на вокзал и купила билет. Он и дешевле получается, и безопаснее, - рассказывает первая пассажирка.

Стоимость проезда по новым направлениям составляет от 600 до 1500 рублей. Из Алушты и Ялты желающим придется заплатить максимальную сумму, по направлениям Симферополь-Геническ – 1 000 рублей; из Джанкоя в Геническ – 600 рублей. Из крымской столицы до Скадовска - 1 300 рублей, из Первомайского – 1 000 рублей, из Красноперекопска- 900 рублей, а из Армянска - 800.

На автостанции для новых направлений специально обеспечили особенную систему безопасности. Как рассказал КП-Крым Николай Лукашенко, автобус будет передвигаться без остановок.

- Перед отправлением багажник и салон проверяют сотрудники транспортной охраны. Они же пропускают пассажиров для дальнейшей поездки. Это сделано для того, чтобы избежать провокаций, - добавляет он.

Охрана обеспечивает безопасность Фото: Александра Тимощенко

По словам первого заместителя министра транспорта, когда спрос на перевозки вырастет, количество автобусов увеличат. Это произойдет примерно к началу курортного сезона на полуострове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Между Крымом и Херсонской областью запустили новые автобусные маршруты

Автобусное сообщение из Симферополя в Геническ уже открыто (подробнее)