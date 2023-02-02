Клиенты РНКБ в январе сняли в банкоматах 3 миллиона рублей с виртуальных карт

Функционал у виртуальной карты такой же, как и у обычной. Фото: rncb.ru

В декабре прошлого года у клиентов РНКБ появилась возможность снимать наличные или пополнять виртуальную карту в банкоматах. Для этого на смартфоне должно быть установлено приложение Mir Pay. Теперь карта без физического носителя - полноценная замена обычной пластиковой карты со всеми ее возможностями.

В январе, по данным банка, владельцы виртуальных карт активно использовали новую функцию и сняли в банкоматах около 3 миллионов рублей. В РНКБ напомнили, что это карта без физического носителя (пластика). Но при этом к ней привязан банковский счет, есть реквизиты, доступны деньги на остатке. Также на виртуальной карте можно хранить деньги, совершать переводы на другие счета и карты, а еще - оплачивать покупки в интернет-магазинах. Использовать виртуальную карту также можно и в обычных магазинах с банковскими терминалами. Для этого на смартфон нужно установить платежное приложение Mir Pay.

Чтобы снять деньги с виртуальной карты в банкомате, потребуется введение пин-кода. Его можно установить в разделе «Действия» в мобильном приложении банка «РНКБ 24/7». Если пин-код уже назначен, нужно поднести смартфон к NFC-модулю для бесконтактных карт на банкомате. При этом на экране смартфона нужно открыть приложение Mir Pay, в котором зарегистрирована виртуальная карта. Далее, следуя подсказкам на экране банкомата, можно снять наличные с карты обычным способом.

В РНКБ сообщили, что пользователи виртуальных карт в январе текущего года совершили больше 307 тысяч операций на сумму больше 557 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в январе 2022 года. Тогда было совершено 146 тысяч операций на сумму 268 миллионов рублей. Чаще всего оформляют карты без физического носителя девушки (58% от общего количества владельцев виртуальных карт). Средний возраст хозяйки карты — 30-40 лет. За последний год, как отмечают в банке, количество оформленных виртуальных карт увеличилось в два раза, поскольку клиенты оценили их преимущества.