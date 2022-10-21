Трубы повышенной прочности: в Крыму ремонтируют водопровод при помощи современных технологий

Изношенные трубы Симферополя компания «ССР» успешно меняет уже два года. Фото: компания «Современные системы реновации»

Водоснабжение, без сомнения, один из главных аспектов привычной жизни любого крымчанина. С 2020 года на страже качества водопроводных сетей стоит одна из известных российских компаний, успешно зарекомендовавшая себя по всей стране - «Современные системы реновации». «Комсомольская правда» узнала, как решаются проблемы с изношенными сетями и при чем здесь современные технологии.

За восемь лет работы «ССР» реализовала более 200 успешных проектов по всей России - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске - этот список можно продолжать долго. Вот уже два года компания работает в Крыму, выполняя проекты повышенной сложности. Стоит отметить, что производство ведется только из отечественных материалов самого высокого качества.

КОПАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

Ключевые направления деятельности «ССР» - проектирование, строительство и реконструкция наружных инженерных коммуникаций. Главное преимущество используемых компанией технологий - бестраншейные методы восстановления сетей. Простыми словами: чтобы заменить старые водопроводные трубы на новые, рабочим не нужно их демонтировать. Всего по стране компания использует шесть основных технологий, большинство из которых реализуются в Крыму и Севастополе.

1. RollDown: технология бестраншейного восстановления напорных и безнапорных трубопроводов диаметром от 100 до 500 мм. Это процесс уменьшения (обжатия) полиэтиленовой трубы, ее протяжка внутрь ремонтируемого трубопровода и последующее восстановление исходного диаметра с плотным прижатием к стенкам существующей трубы.

Процесс обжатия полиэтиленовой трубы в установке Roll

2. Полилайнер: широко применяемые технологии бестраншейного восстановления трубопроводов с использованием тонкостенных пластиковых труб диаметром 100-300 мм.

3. SUBLINE: В процессе Subline новая пластиковая труба пропускается через специальную машину, придающую ей форму «подковы» в условиях строительной площадки. Фиксация трубы в свернутом состоянии обеспечивается специальными лентами, в результате ее исходный размер уменьшается примерно на 40% от первоначального значения. После окончания протяжки в трубу-оболочку подается вода под давлением - фиксирующие ленты разрываются, а она возвращается к своей первоначальной форме, плотно прилегая к стенкам ремонтируемого трубопровода.

4. Горизонтально направленное бурение (ГНБ): позволяет выполнить работы в нестандартных условиях, с минимальным воздействием на окружающую инфраструктуру.

5. Статическое разрушение: этот метод заключается в разрушении старой трубы, с одновременной протяжкой по старому каналу новой трубы большего или равного диаметра под землей, без вскрытия дорожного покрытия.

6. Санация «Труба в трубу»: эта технология восстановления поврежденных или изношенных труб без необходимости проведения их полного демонтажа. Для этого старая труба очищается от коррозийных отложений и грязи, далее с помощью лебедки протягивается новая труба в существующую. Уменьшение диаметра компенсируется за счет отличных гидравлических параметров новой трубы.

А КАК У НАС?

В Крыму, к примеру, используются самые современные технологические решения для восстановления сетей со степенью износа до 95%. Как рассказал заместитель главного инженера компании «Современные системы реновации» Константин Бурцев, наиболее востребованные методы в республике - это «Труба в трубу», «Полилайнер», RollDown и «Горизонтально направленное бурение».

- Еще частично используем метод «Статическое разрушение». В связи с тем, что здесь местность такая, что грунт все-таки скальный, то чаще всего мы используем методы санации - первые три перечисленных. Технологии примерно одинаковые, только для «Полилайнера» и RollDown нужны специальные установки и аппараты для монтажа, - подчеркнул Константин Бурцев.

Установка «Статического разрушения» с тяговым усилием 120 тонн.

В прошлом году в крымской столице компания работала на трех объектах. Самые масштабные работы велись на Балаклавской улице. Здесь рабочие заменили трубы диаметром 500 мм на участке протяженностью 3,5 км. Трубопроводы еще большим диаметром - 560 мм - появились и вдоль улицы Бородина. На участке протяженностью 1,7 км проблем с водоснабжением теперь не будет долгие годы.

В Киевском районе Симферополя «ССР» также проводила работы по улице Гурзуфской. Там рабочие заменили старые трубы на современные диаметром 315 мм. В кратчайшие сроки работы были выполнены на участке протяженностью 1,2 км.

- Метод у нас был везде «Труба в трубу». Программу успешно выполнили - вышли на показатели. Сроки ставились до конца года, - отметил Константин Бурцев.

РАБОТА 24/7

Работы компания всегда старается проводить в максимально сжатые сроки, чтобы не заставлять потребителей ждать. Поэтому в зависимости от поставленных условий, «ССР» направляет на объекты столько сотрудников, сколько потребуется. Только штатных специалистов в «ССР» более 300 человек по всей стране. По словам заместителя главного инженера, число рабочих в бригаде зависит от поставленных сроков, объема и сложности работ, а также, безусловно, от местоположения.

- Бывают стесненные условия, но мы стараемся укладываться в кратчайшие сроки - на данный момент всегда успешно. От поставленных задач зависит и количество людей в бригаде. Бывает, что на один объект выходят до 50 человек - нужно работать в круглосуточном режиме, посменно, - отмечает Константин Бурцев.

Метод «Полилайнер» применяется для пластиковых труб диаметром до 300 мм

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Несмотря на то, что на крымском рынке компания относительно недавно - с 2020 года - она уже зарекомендовала себя как ответственный подрядчик. Руководство «ССР» рассчитывает не только не сдавать позиций, но и наращивать обороты.

- По плану у нас дальнейшее продолжение программы капитального ремонта по снижению потерь. Так как мы работаем по госпрограмме, то уже понимаем предстоящий масштаб работ на 2022 и 2023 год и планируем на него выходить. Объемы с каждым годом увеличиваются, а это значит, что мы успешно развиваемся, - заключает Константин Бурцев. - Планируем делать это дальше - к новым задачам всегда готовы.