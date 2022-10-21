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Общество21 октября 2022 7:35

Трубы повышенной прочности: в Крыму ремонтируют водопровод при помощи современных технологий

Какие методы применяются для восстановления сетей водоснабжения
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Изношенные трубы Симферополя компания «ССР» успешно меняет уже два года. Фото: компания «Современные системы реновации»

Изношенные трубы Симферополя компания «ССР» успешно меняет уже два года. Фото: компания «Современные системы реновации»

Водоснабжение, без сомнения, один из главных аспектов привычной жизни любого крымчанина. С 2020 года на страже качества водопроводных сетей стоит одна из известных российских компаний, успешно зарекомендовавшая себя по всей стране - «Современные системы реновации». «Комсомольская правда» узнала, как решаются проблемы с изношенными сетями и при чем здесь современные технологии.

За восемь лет работы «ССР» реализовала более 200 успешных проектов по всей России - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске - этот список можно продолжать долго. Вот уже два года компания работает в Крыму, выполняя проекты повышенной сложности. Стоит отметить, что производство ведется только из отечественных материалов самого высокого качества.

КОПАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

Ключевые направления деятельности «ССР» - проектирование, строительство и реконструкция наружных инженерных коммуникаций. Главное преимущество используемых компанией технологий - бестраншейные методы восстановления сетей. Простыми словами: чтобы заменить старые водопроводные трубы на новые, рабочим не нужно их демонтировать. Всего по стране компания использует шесть основных технологий, большинство из которых реализуются в Крыму и Севастополе.

1. RollDown: технология бестраншейного восстановления напорных и безнапорных трубопроводов диаметром от 100 до 500 мм. Это процесс уменьшения (обжатия) полиэтиленовой трубы, ее протяжка внутрь ремонтируемого трубопровода и последующее восстановление исходного диаметра с плотным прижатием к стенкам существующей трубы.

Процесс обжатия полиэтиленовой трубы в установке Roll

Процесс обжатия полиэтиленовой трубы в установке Roll

2. Полилайнер: широко применяемые технологии бестраншейного восстановления трубопроводов с использованием тонкостенных пластиковых труб диаметром 100-300 мм.

3. SUBLINE: В процессе Subline новая пластиковая труба пропускается через специальную машину, придающую ей форму «подковы» в условиях строительной площадки. Фиксация трубы в свернутом состоянии обеспечивается специальными лентами, в результате ее исходный размер уменьшается примерно на 40% от первоначального значения. После окончания протяжки в трубу-оболочку подается вода под давлением - фиксирующие ленты разрываются, а она возвращается к своей первоначальной форме, плотно прилегая к стенкам ремонтируемого трубопровода.

4. Горизонтально направленное бурение (ГНБ): позволяет выполнить работы в нестандартных условиях, с минимальным воздействием на окружающую инфраструктуру.

5. Статическое разрушение: этот метод заключается в разрушении старой трубы, с одновременной протяжкой по старому каналу новой трубы большего или равного диаметра под землей, без вскрытия дорожного покрытия.

6. Санация «Труба в трубу»: эта технология восстановления поврежденных или изношенных труб без необходимости проведения их полного демонтажа. Для этого старая труба очищается от коррозийных отложений и грязи, далее с помощью лебедки протягивается новая труба в существующую. Уменьшение диаметра компенсируется за счет отличных гидравлических параметров новой трубы.

А КАК У НАС?

В Крыму, к примеру, используются самые современные технологические решения для восстановления сетей со степенью износа до 95%. Как рассказал заместитель главного инженера компании «Современные системы реновации» Константин Бурцев, наиболее востребованные методы в республике - это «Труба в трубу», «Полилайнер», RollDown и «Горизонтально направленное бурение».

- Еще частично используем метод «Статическое разрушение». В связи с тем, что здесь местность такая, что грунт все-таки скальный, то чаще всего мы используем методы санации - первые три перечисленных. Технологии примерно одинаковые, только для «Полилайнера» и RollDown нужны специальные установки и аппараты для монтажа, - подчеркнул Константин Бурцев.

Установка «Статического разрушения» с тяговым усилием 120 тонн.

Установка «Статического разрушения» с тяговым усилием 120 тонн.

В прошлом году в крымской столице компания работала на трех объектах. Самые масштабные работы велись на Балаклавской улице. Здесь рабочие заменили трубы диаметром 500 мм на участке протяженностью 3,5 км. Трубопроводы еще большим диаметром - 560 мм - появились и вдоль улицы Бородина. На участке протяженностью 1,7 км проблем с водоснабжением теперь не будет долгие годы.

В Киевском районе Симферополя «ССР» также проводила работы по улице Гурзуфской. Там рабочие заменили старые трубы на современные диаметром 315 мм. В кратчайшие сроки работы были выполнены на участке протяженностью 1,2 км.

- Метод у нас был везде «Труба в трубу». Программу успешно выполнили - вышли на показатели. Сроки ставились до конца года, - отметил Константин Бурцев.

РАБОТА 24/7

Работы компания всегда старается проводить в максимально сжатые сроки, чтобы не заставлять потребителей ждать. Поэтому в зависимости от поставленных условий, «ССР» направляет на объекты столько сотрудников, сколько потребуется. Только штатных специалистов в «ССР» более 300 человек по всей стране. По словам заместителя главного инженера, число рабочих в бригаде зависит от поставленных сроков, объема и сложности работ, а также, безусловно, от местоположения.

- Бывают стесненные условия, но мы стараемся укладываться в кратчайшие сроки - на данный момент всегда успешно. От поставленных задач зависит и количество людей в бригаде. Бывает, что на один объект выходят до 50 человек - нужно работать в круглосуточном режиме, посменно, - отмечает Константин Бурцев.

Метод «Полилайнер» применяется для пластиковых труб диаметром до 300 мм

Метод «Полилайнер» применяется для пластиковых труб диаметром до 300 мм

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Несмотря на то, что на крымском рынке компания относительно недавно - с 2020 года - она уже зарекомендовала себя как ответственный подрядчик. Руководство «ССР» рассчитывает не только не сдавать позиций, но и наращивать обороты.

- По плану у нас дальнейшее продолжение программы капитального ремонта по снижению потерь. Так как мы работаем по госпрограмме, то уже понимаем предстоящий масштаб работ на 2022 и 2023 год и планируем на него выходить. Объемы с каждым годом увеличиваются, а это значит, что мы успешно развиваемся, - заключает Константин Бурцев. - Планируем делать это дальше - к новым задачам всегда готовы.

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