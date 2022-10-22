Крымская зима вредна для уникального чума-музея Крайнего Севера: в Судаке убирают жилье оленеводов

Чумы установили на берегу Черного моря в окрестностях Судака. Фото: Максим Крячко

Самый южный чум в мире, который журналист Максим Крячко привез с Ямала и установил в окрестностях Судака, стал звездой соцсетей вместе со своим хозяином.

Экзотические для Крыма шатры привлекают к себе внимание туристов и местных жителей. Фото: Максим Крячко

Необычный для южного края шатер удивляет и гостей полуострова, и крымчан. Но скоро курортное местечко лишится своей достопримечательности.

- Буду чумы консервировать до следующего сезона. Просто не хочу рисковать, оставляя в зиму, неопытным людям, - поделился с КП-Крым планами на ближайшее будущее Максим Крячко.

Организовать постройку этого жилища не просто. Когда говорят «научились чум собирать и ставить», то хотят подчеркнуть, что приобрели очень важные, необходимые и сложные навыки. Жилище оленеводов требует и особого ухода.

ЧУМ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ШТОРМОВОГО КРЫМСКОГО ВЕТРА

Для ухода за жилищем оленеводов-кочевников нужны специальные навыки. Фото: Максим Крячко

Крымская зима, очень непростое испытание для жилища оленеводов-кочевников и требуется особые сноровка и навыки, чтобы уберечь его от разрушения.

- У нас в Заполярье суровая зима, нешуточные морозы, сильные снегопады, но нет таких сокрушительных ветров, как на Меганоме, - объяснил КП-Крым северянин.

Экстремал знает о чем говорит – Максим Крячко все прелести крымской зимы сполна испытал на собственной шкуре: в декабре 2021 жуткий шторм разодрал в клочья полог чума, и ему пришлось наспех латать прорехи в «стенах» своего немудренного жилья.

Да и без этого ЧП жизнь в чуме зимой - не сахар. Питьевая вода замерзает, полевые мыши, занятые поиском тепла, буквально лезут под одело. Один только поход за продуктами в ближайший магазин по «тропинке смерти» чего стоит!

Но Максим выстоял, и даже ни разу не чихнул.

- Привычный. Всю жизнь на Севере прожил, приходилось ночевать в чуме, когда столбик термометра опускался ниже минус 40, - отметил журналист.

Журналист вернулся на Крайний Север. Фото: Максим Крячко

Экстремал прожил в чуме больше полутора лет. Свое немудренное он покинул жилье в мае 2022 года.

- Вернулся в Салехард на телевидение. В Крыму перезагрузился, отдохнул от системы, понял, что можно все изменить в любой момент, если привязывать себя к каким-то материальным вещам. А тут и интересное предложение по работе поступило, - поделился с КП Максим Крячко.

МУЗЕЙ ОЛЕНЕВОДОВ СНОВА ЗАРАБОТАЕТ ВЕСНОЙ

За чумами, которых после вынужденной покупки новых пологов, стало два, северянин попросил присмотреть хороших знакомых.

В музее оленеводов можно познакомиться с бытом народов Севера. Фото: Максим Крячко

В шатре, что побольше, как и задумал Максим Крячко, открыли музей народов Крайнего Севера – все желающие могут прийти и увидеть своими глазами, как живут кочевники-оленеводы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Поменьше чум приютил многодетную семью из Москвы, которая приехала на полуостров в длительный отпуск.

Выходит, что шатры в теплое время года баклуши не били, и честно заслужили зимние каникулы.

Если же говорить об их консервации, то на практике это выглядит так: аккуратно снимаются пологи, затем собираются семиметровые жерди-шесты и весь немудренный скарб, что внутри. Все аккуратно складывается и перевозится на станцию дайверов, на хранение до следующего курортного сезона.

- Вернется тепло, музей снова заработает, - оптимистично заявляет журналист с Ямала.

Уникальный некоммерческий проект уже получил признание властей.

Музей народов Крайнего Севера заметили и отметили. Фото: Максим Крячко

- В ямальском чуме на берегу Черного моря побывал Сергей Кириенко (1-ый заместитель руководителя администрации президента РФ посетил в Крыму арт-кластер «Таврида», - от авт.), который настолько впечатлился идеей, что признал самое южное стойбище в мире - лучшим образовательным кластером, - не без гордости отметил Максим Крячко.

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