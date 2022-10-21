Жег цветы и пил спиртное: в Феодосии задержали пьяного мужчину, осквернившего Вечный огонь

На мужчину завели уголовное дело за осквернение символов воинской славы России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Феодосии перед судом за свои действия ответит 29-летний местный житель, осквернивший мемориальный комплекс Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Вечер минувшей пятницы мужчина решил скрасить алкоголем, и вместо лавочки обустроился прямо на мемориале. Не обращая ни малейшего внимания на возмущенных прохожих, феодосиец зачем-то начал жечь на огне цветы, возложенные в память о жертвах войны.

При составлении протокола его действия расценили как публичное осквернение символа воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.

- Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении.

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