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Происшествия21 октября 2022 11:58

Жег цветы и пил спиртное: в Феодосии задержали пьяного мужчину, осквернившего Вечный огонь

При составлении протокола его действия расценили как оскорбление памяти защитников Отечества
Екатерина НАЗАРОВА
На мужчину завели уголовное дело за осквернение символов воинской славы России

На мужчину завели уголовное дело за осквернение символов воинской славы России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Феодосии перед судом за свои действия ответит 29-летний местный житель, осквернивший мемориальный комплекс Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Вечер минувшей пятницы мужчина решил скрасить алкоголем, и вместо лавочки обустроился прямо на мемориале. Не обращая ни малейшего внимания на возмущенных прохожих, феодосиец зачем-то начал жечь на огне цветы, возложенные в память о жертвах войны.

При составлении протокола его действия расценили как публичное осквернение символа воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.

- Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении.

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