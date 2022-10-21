Когда вернется домой? Жены и матери мобилизованных крымчан стали чаще обращаться к нумерологам

Спрос на расклады тоже вырос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько недель назад по всей стране началась частичная мобилизация. Скрепя сердце, матери, жены и дочки снарядили своих мужчин и тут же отправились их ждать домой с надеждой на лучшее. А чтобы немного успокоиться, женщины захотели заглянуть в будущее, прибегнув к помощи нумерологов, тарологов и гадалок. Некоторые такие специалисты в Крыму отмечают рост спроса на свои услуги.

- После объявления частичной мобилизации клиентов стало действительно больше. В основном, конечно, ко мне обращаются женщины, которые беспокоятся о мужчинах. Это и жены, и возлюбленные. Спрашивают, что произойдет с их близкими в ближайшие месяцы, годы, все ли в порядке будет со здоровьем. Если я вижу, что могут быть неблагоприятные ситуации, я говорю, в каком периоде лучше себя поберечь, не рисковать, - поделилась с КП-Крым нумеролог Ксения Тисаль. – О неприятностях я не умалчиваю, потому что считаю, что будущее можно изменить, если владеть знаниями о себе, судьбе и карме.

Нумеролог Татьяна С. рассказала, что с подобными запросами лично к ней люди не обращаются, зато у коллег по цеху спрос на прогнозы для мужчин большой:

- Действительно, такая тенденция есть. Это я вижу у других специалистов. В основном у них люди спрашивают, вернутся ли родные. Но ко мне с такими вопросами не обращаются. А еще я считаю, что такой точный прогноз по судьбе мобилизованных дать нельзя, это для меня обман людей.

Впрочем, не всех желающих заглянуть в будущее волнует именно судьба мобилизованных. Тарологи, которые делают расклады, отмечают общее смятение и неопределенность. Например, Элла Д. поделилась с КП-Крым, что в день у нее бывает по несколько клиентов, однако в основном они обращаются с вопросами финансов, отношений. Но были и те, кто интересовался судьбой мобилизованных.

- Была женщина, у которой мобилизовали единственного сына. Она переживала, вернется он или нет. А мужчины в основном приходят узнать, не изменяют ли им жены, ищут вторую половинку или же интересуются вопросами бизнеса. Время сейчас неспокойное, крымчане интересовались, не потеряют ли они работу, у многих просто была апатия, депрессия. Спрашивали, когда закончится спецоперация, - делится таролог. – Карты говорят, что уже в феврале-марте следующего года ситуация будет стабилизироваться, возможно проведение мирных переговоров.

Ранее КП-Крым узнала у астролога вероятный прогноз на осень и конец 2022-го года. По словам Натальи Борниковой, с 25 октября по 8 ноября могут произойти неожиданные события, касающиеся финансовых, территориальных и социальных вопросов. А для крымчан несколько месяцев могут быть сложными и в политическом, и в экономическом смыслах.

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