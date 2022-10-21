Крымчанка поразила жюри конкурса красоты в Индонезии 15-килограммовым нарядом с иконами и грифонами

Наряд супермодели весит 15 килограммов. Фото: Юлия Павликова/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

Супермодель Юлия Павликова, которая представляет Крым на проходящем в Индонезии международном конкурсе красоты «Miss Grand International 2022», поразила жюри эксклюзивным платьем с грифонами весом 15 килограммов. В смотре национальных костюмов крымчанка вышла на сцену в расшитом жемчугом и камнями Swarovski костюме, главными аксессуарами которого стали символы Крыма.

- Грифон - это фантастическое существо древней мифологии. По легенде, грифоны являлись хранителями золота и всех богатств Крыма. Именно это мифическое существо изображено на гербе Крыма,- пояснила модель англоязычной публике у себя на странице в одной из социальных сетей.

Королевский костюм для представительницы Крыма шили на заказ мастера из Санкт-Петербурга. Кроме грифонов, платье декорировано иконами богов. Они же, по словам Юлии, служат ей талисманом.

Конкурсное платье крымчанки расшито жемчугом и кристаллами Swarovski. Фото: Юлия Павликова/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

Кроме шоу национального костюма, финал конкурса, который состоится уже 25 октября, будет предварять смотр вечернего платья. Крымчанка продефилирует в эксклюзивном костюме Жар-птицы в стиле русских сказок. Его вес тоже немаленький – 8,5 килограмма, а стоимость - полмиллиона рублей.

Напомним, в конкурсе принимают участие 80 красавиц из разных стран мира. «Miss Grand International» входит в «большую четверку» самых крупных смотров красоты на планете и стоит в одном ряду с такими конкурсами, как «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Земля». Кстати, год назад от участия в последнем модель из Керчи бесцеремонно отстранили из-за крымской прописки.

В этот раз благодаря 29-летней Юлии Павликовой Крым будет впервые представлен на конкурсе в Индонезии официально.

Юлия Павликова – мировая рекордсменка по числу титулов, завоеванных на конкурсах красоты самого высокого уровня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В платье за полмиллиона: супермодель из Керчи представит Крым на конкурсе красоты в Индонезии

Год назад из-за крымской прописки Юлию Павликову отстранили от участия в конкурсе «Мисс Земля» (подробнее)

«Меня просто взяли и выкинули»: Крымская прописка не дала модели из Керчи пройти в финал конкурса «Мисс Земля»

Юлия Павликова лидировала в рейтингах и претендовала на победу (подробнее)