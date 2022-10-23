В Крыму 23 октября выявили 42 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сути выявили 42 новых инфицированных COVID-19, с начала пандемии - 208 652. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За минувшие сутки было госпитализировано 18 человек, с начла пандемии - 62 191. Выздоровели за минувшие 24 часа 39 человек, 201 214 - с начала пандемии, - говорится в сообщении.

Летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 605. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализирован 1 человек. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, из них 72 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

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