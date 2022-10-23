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Здоровье23 октября 2022 8:12

В Крыму 23 октября выявили 42 новых случая COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировали 43 новых инфицированных ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вирус

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вирус

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сути выявили 42 новых инфицированных COVID-19, с начала пандемии - 208 652. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За минувшие сутки было госпитализировано 18 человек, с начла пандемии - 62 191. Выздоровели за минувшие 24 часа 39 человек, 201 214 - с начала пандемии, - говорится в сообщении.

Летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 605. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализирован 1 человек. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, из них 72 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

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