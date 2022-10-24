Больше 20 тысяч человек стали клиентами «цифровых офисов» крупнейшего крымского банка

Фото: пресс-служба РНКБ

В «цифровых офисах» РНКБ обслужили больше 20 тысяч человек. Это отделения нового формата, в которых посетители сами могут самостоятельно совершать финансовые операции. В таких офисах услуги осуществляются с помощью смартфонов и высокоскоростного wi-fi. Здесь также есть и консультанты, которые подскажут клиентам при необходимости, как пользоваться финансовыми услугами самостоятельно или с помощью мобильного приложения.

Напомним, первый цифровой офис открыли в Симферополе в 2020 году. Сейчас действует уже семь отделений нового поколения. Два из них работают в крымской столице, два в Керчи, один в Евпатории и два в Севастополе.

За два года посетители цифровых офисов оформили около 33 тысяч банковских продуктов. Из них 57% клиентов открыли дебетовые карты, 27% - установили мобильное приложение на смартфоны и научились пользоваться им, а еще 16% открыли депозиты.

В РНКБ отметили, что финансовая операция, совершенная в мобильном банковском приложении ничем не отличается от выполненной в отделении банка. При этом все электронные документы по оформленным услугам есть в мобильном приложении, и их можно просмотреть/скачать в любое время.

Большинство посетителей цифровых офисов — женщины (60% клиентов). Средний возраст клиентов — 43-45 лет.

- Благодаря нашим «цифровым офисам» желающие могут обучаться комфортному использованию банковских услуг и основам финансовой грамотности, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Большинство всех платежей в нашем банке осуществляются дистанционно, многие услуги тоже можно оформлять без визита в офис, и мы готовы показать нашим клиентам, насколько это просто и удобно.

КОНКРЕТНО

Где находятся цифровые офисы:

1) г. Симферополь, проспект Кирова/улица Набережная имени 60-летия СССР, 56/37;

2) г. Симферополь, улица Севастопольская, 30/7;

3) г. Керчь, улица Орджоникидзе, 36/11;

4) г. Керчь, улица Войкова, 23/35;

5) г. Евпатория, проспект Ленина, 51/50;

6) г. Севастополь, улица Генерала Петрова, 1;

7) г. Севастополь, улица Ленина, 33.