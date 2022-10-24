Обещала поделиться богатым наследством: мошенница «развела» крымчан на пять миллионов рублей

Мошенница обманом похитила у крымчан около пяти миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

56-летнюю жительницу Ленинского района Крыма признали виновной в крупном и особо крупном мошенничестве (ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Керченского районного суда, женщина обманом похитила у крымчан около пяти миллионов рублей.

– Она уверяла потерпевших, что является наследницей многомиллионного состояния в размере 68 миллионов евро, которое находится за рубежом. С целью оформления якобы вышеуказанного наследства, мошенница обманным путем в течении длительного времени получала от потерпевших денежные средства, обещая в будущем передать им в качестве вознаграждения часть полученного наследства, – говорится в сообщении.

Отмечается, что обманутые крымчане просили суд строго не наказывать женщину, до последнего надеясь, что она добровольно возместит ущерб.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и приговорил мошенницу к 3,5 годам колонии общего режима, а также полностью удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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