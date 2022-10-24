В Крыму пенсионер до смерти избил жену и застрелил 82-летнюю соседку

Пенсионер из крымского села Шубино предстанет перед судом за убийство и причинение вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионер из села Шубино Кировского района Крыма предстанет перед судом за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и причинение вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

– По версии следствия, пенсионер в апреле 2022 года, находясь по месту жительства в селе Шубино, в ходе ссоры со своей супругой нанес ей множественные удары руками и неустановленным предметом по голове, причинив тем самым закрытую черепно-мозговую травму, от которой женщина спустя двое суток, не приходя в сознание, скончалась в медицинском учреждении, – говорится в сообщении.

Кроме того, в тот же день мужчина взял охотничье ружье, заявился в дом к 82-летней соседке и спровоцировал конфликт, в ходе которого выстрелил ей в живот. Женщина скончалась на месте.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Евпатории расчленил жену и выбросил останки в мусорные контейнеры

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима (подробнее)

Задушил и закопал в сарае: в Крыму сельчанин убил жену и заявил, что она уехала

Расследование продолжается (подробнее)