Участники свободной экономической зоны в Крыму получили 2 миллиарда рублей про программе льготного кредитования

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В Крыму и Севастополе продолжается реализация программы льготного кредитования участков свободной экономической зоны (СЭЗ). Уполномоченным банком по выдаче таких кредитов является банк РНКБ. За девять месяцев текущего года банк подписал договоры о кредитовании участников СЭЗ на сумму около 2,2 миллиарда рублей.

Так, предприниматели могут взять кредит на реализацию инвестпроекта по ставке 3-5% годовых. По условиям программы, ставка компенсируется в размере ключевой ставки Банка России. При этом она не может превышать ее двукратный размер.

- Воспользоваться льготным кредитом на комфортных условиях могут резиденты СЭЗ, которые работают в приоритетных для Крыма направлениях, - говорит вице-президент-директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - Мы рассматриваем заявки на кредитование по данной программе от компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, гостиничного бизнеса, строительства, образования, информационных технологий и пр.

В банке отметили, что предоставление субсидий для льготного кредитования участников свободной экономической зоны в Крыму не только обеспечивает реализацию крупных инвестпроектов, но и помогает экономическому развитию региона.

СПРАВКА «КП»

Свободная экономическая зона была создана на территории Крыма и Севастополя в 2014 году. Участниками СЭЗ могут стать местные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Бизнесмены получают снижение ставки налога на прибыль, освобождение на 10 лет от уплаты налога на имущество, а также ускоренную амортизацию собственных основных средств. Также предпринимателей на три года освобождают от уплаты налога на землю.