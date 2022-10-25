Крымчане хвастаются эффектными кадрами частичного солнечного затмения

Сонечное затмение, снятое в Керчи. Фото: Анастасия Войтко/Вконтакте

В Крыму, как и в разных уголках страны, 25 октября наблюдали частичное затмение Солнца. На полуострове его пик пришелся на 13:48. В этот момент Луна скрыла светило на 49%.

Паблики в социальных сетях запестрили многочисленными фото необычного природного явления.

Частичное солнечное затмение, снятое в Евпатории. Фото: Анастасия Лопаченко.

Чтобы заснять частичное затмение Солнца, жители полуострова использовали засвеченную рентгеновскую пленку или солнцезащитные очки.

- Сняла через рентгеновский снимок и макросъемку на телефоне

- Я через двое очков смотрела и сфотографировала!

Частичное солнечное затмение в Керчи. Фото: соцсети.

- Нужно поймать момент, через затемненное стекло хорошо видно, сейчас еду в автобусе и все вижу.

- У кого есть сварочная маска типа «Хамелеон». Возьмите и посмотрите, через неё очень хорошо видно.

Кто-то использовал для съемки ренгеновский снимок, кто-то смотрел на зетмение через закопченное стекло. Фото: соцсети

- Через бутылку из под пива, стекло закоптить, у меня получилось.

А кто-то пытался увидеть частичное солнечное затмение без приспособлений. Правда, смотреть на яркое солнце долго нельзя, это может привести к проблемам со зрением, предупреждают медики.

Наблюдать частичное затмение Солнца можнно было из любого уголка в Крыму. Фото: соцсети

Напомним, сегодня возле поселка Научный, где расположена Крымская астрофизическая обсерватория, можно было присоединиться к наблюдению за Светилом через телескоп. Его установил на футбольном поле на въезде в поселок научный сотрудник обсерватории Сергей Назаров.

Кадр из Симферополя. Фото: Анастасия Блужинова/Инцидент Крым/Вконтакте

По словам специалиста, наблюдать частичное солнечное затмение можно со всех точек полуострова.

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