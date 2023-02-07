В банкоматах РНКБ, ВТБ и «Открытие» можно снимать наличные без комиссии с 7 февраля

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В новом 2023 году началась интеграция банка РНКБ и «Открытие» в группу ВТБ. И первым шагом к этому будет создание единого парка устройств самообслуживания. Клиенты всех этих трех кредитных организаций с 7 февраля могут снимать и вносить наличные без комиссии и в банкоматах РНКБ, и в аппаратах банка «Открытие» и ВТБ.

Клиенты РНКБ, ВТБ и банка «Открытие» смогут пользоваться сервисом снятия и внесения наличных бесплатно, пока проходит объединение кредитных учреждений. Лимиты на пополнение карточных счетов и снятие денег будут зависеть от тарифного плана банка, который выпустил карту.

Таким образом, пользователи карт трех банков могут использовать почти 20 тысяч банкоматов для операций с наличными без внесения комиссии. 14,4 тысячи аппаратов относятся к ВТБ, 3,7 тысячи - к банку «Открытие» и 1,5 тысячи банкоматов - к РНКБ.

- Интересы клиентов для нас всегда во главе угла. При интеграции мы заинтересованы не только в сохранении клиентской базы, но и ее расширении. Создание общей сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ стало первым этапом объединения банков. Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Клиенты «Открытия» и РНКБ получат доступ к одной из крупнейших сетей в России, которая теперь превысит 19,5 тысяч устройств. Аналогичные подходы будут применены и по другим направлениям интеграции, – отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев отметил, что объединение банкоматных сетей позволит клиентам сейчас воспользоваться преимуществами интеграции банка «Открытие» в ВТБ, крупнейшую банковскую группу.

- Мы расцениваем это как важный шаг на пути достижения синергетического эффекта от объединения услуг и сервисов ведущих отечественных банков, – комментирует Михаил Алексеев.

Председатель правления РНКБ Михаил Якунин, в свою очередь, отметил, что благодаря объединению сети банкоматов будет создана одна из самых больших сетей устройств самообслуживания в нашей стране.

- Можно сказать, что между Крымом и материковой частью России появился еще один «мост», только финансовый. Теперь визиты наших клиентов в другие регионы будут еще более комфортными – как и поездки клиентов ВТБ и банка «Открытие» на отдых в Крым», - заключил Михаил Якунин.