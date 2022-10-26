Минтранс РФ: Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря

В настоящее время существует три способа перевезти грузы из Крыма и в Крым - паромной переправой, альтернативным сухопутным маршрутом, с перегрузкой на ж/д транспорт Фото: Юлия МАРКИНА

Движение грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлено не ранее 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года, – говорится в сообщении.

В Минтрансе напоминают, что сейчас существует три способа перевезти грузы из Крыма и в Крым:

- посредством Керченской паромной переправы;

- с перегрузкой на ж/д транспорт;

- альтернативным сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

В связи с длительным временем ожидания паромов совместным решением Минтранса России, администраций Республики Крым, Краснодарского края и структурами транспортной безопасности составлены списки грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами; в частности, это скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.

Остальные грузы могут доставляться альтернативным сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя. Напомним, он пролегает через города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь и занимает 7 часов (387 километров).

Отмечается, что введенные меры приведут к сокращению времени простоя фур на подходах к паромной переправе, а также ускорят доставку социально-значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, с учетом складывающихся погодных условий.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате происшествия погибли четыре человека.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. Позже было запущено движение легковых автомобилей. Также по мосту уже могут проехать автобусы и грузовики весом до 40 тонн.

Восстановление моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой».

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