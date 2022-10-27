Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотник в ночь на 27 октября

Трансформатор получил минимальные повреждения. Фото: Михаил Развожаев

В ночь на 27 октября на Балаклавскую ТЭС в Севастополе была совершена атака беспилотника, в результате чего огонь охватил один из трансформаторов. Он был в нерабочем состоянии, так как находился на профилактике.

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, когда на место прибыли сотрудники МЧС, открытого горения уже не было. Работники электростанции сумели самостоятельно потушить огонь.

- На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде. Подчеркну, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции - удалось избежать большого ущерба, - написал Развожаев в своем Tg-канале.

Он также добавил, что трансформатор получил минимальные повреждения. Никто не пострадал.

- Средства радиолокационной защиты по сути «сбили» беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели, - заключил чиновник.

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