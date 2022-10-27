Крымчане получили льготные кредиты на 20 миллионов рублей на газификацию домовладений

Фото: Архив "КП"

На полуострове продолжают реализовывать государственную программу «Газификация населенных пунктов Республики Крым». С момента ее запуска банк РНКБ выдал около 170 кредитов по ставке 3% на сумму больше 20 миллионов рублей.

Кредиты на покупку газового оборудования и монтажа газовых сетей в доме, на придомовой территории, чаще всего оформляют жители Симферополя, Симферопольского района, Белогорска и Белогорского района. Также льготные кредиты востребованы среди пгт Нижнегорский и Нижнегорского района.

Отметим, что оформить льготный кредит с господдержкой могут граждане Российской Федерации – собственники домовладения, которым нужны деньги на его газификацию. Кредит можно взять на срок до пяти лет. Максимально доступная сумма кредита – 160 тысяч рублей. Льготные категории граждан могут рассчитывать на кредит в 200 тысяч рублей.

Потенциальные заемщики могут подать заявку на получение потребительского кредита на сайте РНКБ, в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ 24/7. Кроме того, это можно сделать в любом офисе банка. Все условия потребительского кредитования, в том числе, по программам господдержки, опубликованы на официальном сайте РНКБ.

СПРАВКА «КП»

Программа «Газификация населенных пунктов Республики Крым» реализуется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина. Оператор газификации – государственное унитарное предприятие «Крымгазсети». Всего до конца 2022 года планируется газифицировать 18 населенных пунктов. Под бесплатную газификацию попадают 78 тысяч участков. Среднероссийский показатель газификации – 70%, а в Крыму – 76,9%. Планируется провести газопроводы высокого давления к Кировского, Ленинского и Нижнегорского районов, а также к пгт Кореиз и Форос. Сети газоснабжения подведут к селам Нижнегорского района, а еще голубое топливо появится в селах Белогорского и Джанкойского районов.

КСТАТИ

Банк РНКБ продолжает выдавать кредиты по ставке 5% в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Оформить потребительский кредит на льготных условиях могут заемщики, которые зарегистрированы в селах, и им нужны деньги на благоустройство дома. Средства можно потратить на покупку и монтаж оборудования централизованного или автономного электроснабжения, а также водоснабжения, водоотведения. Также кредитные средства можно вложить в газоснабжение жилых домов или потратить на ремонт.