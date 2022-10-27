Бесплатные занятия спортом вдохновляют! Как проходит проект «Энергия Юга» в Симферополе

Фото: Евгения ЩИТЕНКО

В трех южных городах – Симферополе, Севастополе и Краснодаре – до 30 октября продолжается проект «Энергия Юга» от банка РНКБ, благодаря которому горожане могут бесплатно посетить спортивные занятия, поучаствовать в творческих мастер-классах и на экологических мероприятиях. Корреспондент КП-Крым побывала на площадке, которая открыта в Гагаринском парке Симферополя.

Фото: Евгения ЩИТЕНКО

Недалеко от знаменитого памятника «Три грации» уже слышна громкая музыка. Если подойти поближе, станет видно большой белый брендированный шатер, к которому активно подтягиваются люди со спортивными сумками в руках.

- Самые популярные активности у нас – это танцевальная зумба, йога и стретчитнг. Больше всего людей приходят именно на эти направления. Еще активно записываются на фитнес, а на табату и кроссфит чаще всего приходят мужчины и подготовленные спортсмены, потому что там больше физическая нагрузка, - рассказывает координатор площадки проекта «Энергия юга» в Симферополе Эльвира Куршутова.

Фото: Евгения ЩИТЕНКО

По ее словам, активно интересуются спортивными направлениями люди серебряного возраста. И больше других активностей их увлекает йога.

- Люди старше 60-ти лет, которые регулярно ходили на наши тренировки, за две недели отметили улучшение самочувствия, настроения. Они благодарят нас еще и за то, что стали крепче спать. Многие из них даже и не знали о нашем проекте, пока не увидели в парке палатку. У них кнопочные телефоны, потому в интернете они никак не могли увидеть наши анонсы, а тут есть наш брендинг, играет громкая музыка, конечно, мы привлекаем внимание. Наши координаторы на месте сориентируют, как заполнить анкету, а еще здесь можно посмотреть полное расписание занятий, - показывает Эльвира на табличку.

Фото: Евгения ЩИТЕНКО

Все активности можно посетить бесплатно, главное зарегистрироваться на интересующее занятие через сайт https://pro.rncb.ru/. И даже если в окошке с активностью написано, что набор окончен, можно подойти к палатке и попытать счастья на месте, если вдруг кто-то из ранее зарегистрированных не придет.

- Бывает так, что человек бронирует место на сайте и не приходит. Потому для желающих практически всегда найдется место на тренировке.

Фото: Евгения ЩИТЕНКО

Итак, заходим в шатер. Здесь достаточно тепло, зал полностью забит танцующими зумбу. Посетители ловко повторяют практически каждое движение тренера. Ковровое покрытие не скользит. Есть все для удобства спортсменов – кулер с водой и одноразовыми стаканчиками, переодевалки, в которых можно оставить вещи. Тренировка прошла на одном дыхании, провел ее инструктор по зумбе Виктор Огурцов.

- Очень здорово, что организаторы пригласили меня поучаствовать в проекте. Я хотел организовать подобное самостоятельно, но это очень затратно и по средствам, и по времени. Занятия дают мне возможность поделиться энергией с людьми, познакомить их с зумбой. И, конечно, надеюсь, кого-то это вдохновит, и у меня на тренировках появится больше людей. Неподготовленные танцоры приходили только на первые занятия в рамках проекта. Потом уже были те, кто знаком с танцами, с зумбой. Так что, я подстраивал тренировки под них, - делится с корреспондентом КП-Крым Виктор.

Фото: Евгения ЩИТЕНКО

В качестве тренера он преподает зумбу уже пять лет, а танцует с детства – больше 20-ти лет.

Отдышавшись после активной тренировки, к нам подходит Людмила. О проекте «Энергия Юга» она узнала из СМИ.

- Конечно, очень вдохновляет, что все занятия можно посетить бесплатно. Мне хотелось попробовать себя в разных направлениях. Самые серьезные, как мне показалось, это силовая зумба и табата. А вот с классической зумбой я знакома уже больше года, она подходит для всех возрастов. Хожу к Виктору на тренировки, улучшилось чувства ритма, сбросила лишние килограммы и еще увеличила круг общения, - поделилась впечатлениями посетительница Ирина Курочкина.

Фото: Евгения ЩИТЕНКО

Жительница Симферополя поблагодарила организаторов за то, что все активности находятся в одном месте, и не нужно тратить время на то, чтобы искать места проведения каждой тренировки по отдельности:

- Организаторы - большие молодцы! Обычно я регистрируюсь через сайт. А еще, кстати, за время проведения проекта я заработала больше 2 600 баллов. Надеюсь, что получу подарки.

Одна из самых активных участниц Людмила старается не пропускать тренировки по стретчингу, йоге и фитнесу. А еще познакомилась с новыми для себя направлениями спорта.

- Вы знаете, до этого проекта основным моим спортом была ходьба. А как услышала слово «табата», вообще думала, что это такой танец. Я очень вдохновилась, очень понравилась йога, стретчинг, фитнес, силовая зумба. Табата и кроссифит, я думаю, подходят более подготовленным физически людям. Я очень хочу выиграть годовой абонемент на фитнес, поэтому активно собираю баллы на проекте. Практически догнала участницу-конкурентку из Краснодара, - делится Людмила.

СПРАВКА «КП»

Проект «Энергия Юга» проводится при поддержке банка РНКБ. Он объединяет Краснодар, Симферополь и Севастополь. В этих городах проводятся мероприятия по направлениям спорт, экология, здоровье и творчество. Посмотреть подробную программу и записаться можно на сайте https://pro.rncb.ru/.