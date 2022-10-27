«Никогда не знаешь, куда прилетит снаряд»: экс-мэр Керчи рассказал, как справляется со страхом в зоне проведения спецоперации

Врач-травматолог пополнил ряды добровольцев в зоне спецоперации. Фото: Владимир Подлипенцев/Вконтакте

Владимир Подлипенцев, который около года возглавлял администрацию Керчи, добровольцем отправился в зону проведения спецоперации два месяца назад. Врач по профессии Подлипенцев оставил привычный белый халат и уютный кабинет в клинике, где работал после ухода с высокой должности, и сейчас помогает раненым в блиндаже под Херсоном в составе бригады «Дон». Об этом он рассказал корреспонденту КП-Крым.

По словам медика, бойцов приходится не только лечить, но и учить, как оказывать первую помощь себе и товарищам.

- Я врач бригады, поэтому лечить приходится не только раненых, но и других больных тоже, обучать само- и взаимопомощи, обеспечивать всеми необходимыми средствами: жгутами, перевязочным материалом, анальгетиками. Обеспечение эвакуации раненных с поля боя в госпиталь также, - рассказал Подлипенцев.

После ухода с должности главы администрации Керчи, Подлипенцев вернулся к врачебной практике. Фото: Владимир Подлипенцев/Вконтакте

Бороться со страхом, говорит медик, помогает чувство врачебного долга и пример Николая Пирогова – известный хирург и ученый оперировал солдат в осажденном англо-французскими войсками Севастополе, а также лечил раненых в ходе русской-турецкой войны.

- Страшно бывает очень часто, не знаешь никогда, куда и когда прилетит снаряд или ракета. Бороться со страхом, также как и принять решение пойти на фронт, помогает чувство врачебного долга. Мой кумир с детства Николай Иванович Пирогов был участником 4-х войн, будучи всемирно известным ученым! - отметил врач.

По специальности Подлипенцев ортопед-травматолог и до того, как стать мэром работал главным врачом «Керченской портовой больницы на водном транспорте». Администрацию города он возглавил в 2016 году, но менее через год подал в отставку, как сообщалось, по состоянию здоровья.

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