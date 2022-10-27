Верховный суд Крыма отменил приговор владельцу парка «Тайган», в котором тигр напал на ребенка

Олег Зубков освобожден из-под стражи. Фото: park-taigan.ru

Верховный суд Республики Крым отменил обвинительный приговор, вынесенный владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову после инцидента, когда тигр откусил ребенку палец. Об этом сообщает пресс-служба суда.

– В Верховном суде Республики Крым закончено рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке, по результатам которого обвинительный приговор Белогорского районного суда Республики Крым в отношении Олега Зубкова был отменен, – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2021 года жительница Краснодарского края и ее годовалый сын рассматривали вольер с амурскими тиграми, возле которого был установлен барьер, который, как позже выяснили следователи, не соответствовал нормам действующего законодательства РФ и не обеспечивал безопасное расстояние. Мать с ребенком подошли слишком близко к хищникам, и один из них напал на малыша. В больнице мальчику оказали необходимую помощь, однако палец спасти не удалось - его пришлось ампутировать.

28 июля текущего года Белогорский районный суд признал Олега Зубкова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 238 УК РФ - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до 6 лет», и приговорил к 2 годам и трем месяцам колонии общего режима. Также владельца парка «Тайган» обязали выплатить 255 тысяч рублей штрафа.

Не согласившись с приговором, адвокаты Зубкова и его законный представитель подали апелляционные жалобы.

– По итогу апелляционного рассмотрения, Верховный суд Республики Крым определил приговор Белогорского районного суда Республики Крым отменить, – сообщили в пресс-службе суда.

Решением Верховного суда уголовное дело передано в суд первой инстанции в ином составе со стадии судебного разбирательства.

Олег Зубков освобожден из-под стражи. На время разбирательства с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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