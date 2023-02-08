Крымчане могут купить машину в кредит со скидкой в 20% от стоимости

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Покупка машины – зачастую весомая нагрузка для семейного бюджета, особенно если приходится долго откладывать, отказывая себе в некоторых привычных вещах. Чтобы жить комфортно, деньги можно взять взаймы у банка, да еще и сэкономить на покупке нового авто. Крымчане в наступившем году могут получить льготный кредит на покупку новой машины благодаря действующей госпрограмме кредитования. Так, для клиентов банка РНКБ доступна покупка авто со скидкой в 20% от его стоимости.

Под условия госпрограммы попадают машины марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили марки Evolute (их можно приобрести со скидкой в 25%, но не больше 625 тысяч рублей). Кредит можно оформить на срок от 12 месяцев до 7 лет.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ЛЬГОТНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Купить машину в кредит со скидкой могут граждане, у которых есть как минимум один ребенок, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений, военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры. Кроме того, льготный кредит доступен для тех, кто приобретает машину в первый раз либо же покупает электромобиль. А еще купить авто со скидкой могут те, кто сдает старую машину в trade-in (но есть условие: транспортное средство должно быть старше шести лет и более года должен быть один хозяин). У клиента банка, который хочет приобрести авто в кредит с господдержкой, не должно быть в прошлом году других кредитных договоров на покупку машины. Также обязательным условием является наличие водительского удостоверения.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Клиенты банка РНКБ в 2022 году получили льготные кредиты на покупку авто на общую сумму больше 134,5 миллиона рублей. Средняя сумма автокредита – 615 тысяч рублей. Средняя цена транспортного средства, которое хотели купить в кредит, составила около 1 миллиона рублей. За весь период участия РНКБ в программах льготного автокредитования более 4 500 клиентов банка приобрели автомобиль по специальным условиям.

Все условия покупки авто в кредит с господдержкой обозначены на официальном сайте банка, здесь же можно оставить заявку на получение кредита, не посещая операционный офис. Кроме того, клиенты могут подать онлайн-заявку в мобильном приложении «РНКБ 24/7».

Те, кто не попадает под условия госпрограмм, могут воспользоваться собственными программами РНКБ для покупки авто – «Автостандарт» и «Автолайт». По программе «Автостандарт» процентная ставка стартует от 7,5% годовых. Можно взять кредит на сумму до 5 миллионов рублей и на срок до 7 лет. Первоначальный взнос – от 15%. В рамках программы «Автолайт» ставка начинается от 10,9%. Сумма кредита - до 3 миллионов рублей на срок до 5 лет. Первоначальный взнос должен быть не меньше 25%.