Крупнейший крымский банк возобновил прием заявок на льготные кредиты для инвесторов

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Привлечение инвестицию в экономику Крыма — одна из приоритетных задач местных властей. Так, в марте 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что необходимо привлечь 1 триллион частных инвестиций для поддержки экономики полуострова.

В прошедшем 2022 году в Крыму были заключены рекордные по объему инвестиций контракты. Самый крупный - на 60 миллиардов рублей - подразумевает комплексное освоение земельного участка площадью около 60 гектаров под Феодосией, а также строительство апартаментов и инфраструктуры. Еще один контракт на 59,2 миллиарда рублей был подписан с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме. На эти средства построят большой туристический комплекс.

В наступившем 2023 году планируется привлечь больше 130 миллиардов рублей в качестве инвестиций, а реализовать проекты бизнесмены смогут, в том числе, благодаря действующей льготной программе поддержки малого и среднего бизнеса. Прием заявок на кредитование инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики продолжает крымский банк РНКБ.

По условиям программы, предприниматели могут оформить кредит по ставке от 2,5% до 4%. Сумма кредита может варьироваться от 50 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей. Максимальный срок, на который можно оформить кредит — до 10 лет.

По данным РНКБ, с сентября по декабрь 2022 года в рамках льготной программы было выдано 525 миллионов рублей кредитов.

- В 2022 году 35% кредитов для малого и среднего бизнеса банк РНКБ выдал в рамках льготных государственных программ, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Доступное кредитование на комфортных условиях является необходимым условия для развития бизнеса и экономики в целом.

СПРАВКА «КП»

Новая программа Министерства экономического развития России и АИ «Корпорация МСП» - это объединенная программа льготного кредитования приоритетных отраслей экономики в рамках постановления Правительства РФ №1764 и программу стимулирования кредитования субъектов МСП. Рассчитывать на кредит по сниженной ставке могут предприятия, работающие в сфере розничной и оптовой торговли, внутреннего туризма, науки и техники, здравоохранения, образования. Также льгота касается предпринимателей из ресторанного бизнеса, обрабатывающей промышленности, бытовых услуг. Кредит можно оформить на инвестиционные цели, на пополнение оборотных средств, рефинансирование или на развитие предпринимательской деятельности.

При этом важен юридический статус компании. В частности, бизнес должен быть зарегистрирован в России, а сама предприятие — включено в Единый реестр СМП. Кроме того, выручка за последний календарный год не должна превышать 2 миллиарда рублей, а число работников — 250 человек. Иными словами, предприятие должно подходить под определение малого и среднего бизнеса. Также важное условие — не иметь задолженности по зарплате перед работниками.

Подробнее ознакомиться с условиями госпрограммы можно на официальном сайте банка.