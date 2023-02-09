Миф или реальность: крымский стоматолог объяснила самые популярные утверждения о здоровье зубов

Посещать стоматолога нужно регулярно, даже если ничего не болит Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Когда болят зубы, человек забывает обо всех делах и думает только о том, как бы побыстрее устранить источник беспокойства. Сегодня, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога. В этот профессиональный праздник эксперт, заведующая отделением Крымского республиканского стоматологического центра Антонина Шаршукова объяснила в эфире радио «Комсомольская правда Крым» самые популярные стереотипы о ротовой полости, которые часто становятся предметом для обсуждений. Полную версию интервью можно прослушать по ссылке.

1. Чем жестче зубная щетка, тем лучше

Лучше всего, по мнению эксперта, при выборе зубной щетки довериться стоматологу. В некоторых случаях нужна жесткая щетина, а в других - только нежная, мягкая щетка с закругленными ворсинками, не травмирующими десну. В основном рекомендуется щетка со средней степенью жесткости.

2. Кариес бывает в основном у сладкоежек

Кариесом страдают как минимум 80% населения во всем мире. Это говорит о том, что не все мы сладкоежки, а кариес все же есть. Конечно же всем, особенно сладкоежкам, полоскать рот после каждого приема пищи. Нужно регулярно посещать стоматолога, даже если ничего не болит. Заподозрить кариес можно, если усиливается чувствительность на холодное, горячее, соленое, сладкое. Бывают неприятные симптомы и при чистке зубов.

3. Отбеливание зубов в кабинете у стоматолога может навредить зубам

Да, это так. В первую очередь, это может быть вредным, потому что отбеливающие пасты содержат абразивные элементы, а также кислоты и щелочи. Не всегда показано отбеливание. Например, тем у кого есть пломбы, нежелательно отбеливать зубы. Пломбы подбираются под цвет неотбеленного обычного зуба. А если его отбелить, станет видна пломба из-за контраста. Если своя эмаль сохранена, достаточно только профессиональной чистки зубов.

4. Исправить прикус можно только в детстве

В детстве это сделать намного легче, но нет ничего невозможного. Часто взрослые обращаются к ортодонтам, которые дадут рекомендации по установке брекетов. Врач смотрит, какие зубы нужно удалить, какие - вернуть в зубную дугу. Конечно, лучше всего эти вопросы решать в детстве. Если родители замечают, что зубы у ребенка прорезываются неправильно, то нужно проконсультироваться с врачом. Только ортодонт решает, какой аппарат подобрать.

5. Из-за неправильного прикуса может болеть голова

Действительно такое может быть. Даже когда удаляют один зуб, наклоняются соседние, смещается верхний или нижний зуб, иногда появляется воспаление, и человек даже не думает, что это может быть из-за проблем по части стоматологии.

6. При беременности зубы начинают портиться

Как бы мы не питались в этот период, мы не можем спрогнозировать, какие минералы и витамины потребуются. Конечно, беременные выполняют рекомендации доктора. Но бывает так, что организм восполняет дефицит, и у матери начинают страдать зубы. Как правило, под эмалью появляется неплотный дентин, и начинается кариес.

7. В большинстве случаев зубы мудрости нужно удалять

Если «восьмерки» расположены в зубной дуге и равномерно прорезались, то они полноценно служат человеку всю жизнь. Если они травмированы, половина зуба закрыта так называемым капюшоном, или же он растет в сторону щеки, конечно, нужно будет удалять. Бывает, что восьмерки вообще не прорезываются и всю жизнь «лежат» в десне. Они называются ретинированные. Увидеть такие зубы только на рентгеновском снимке. Чтобы понять, нужно ли удалять зубы мудрости, проконсультируйтесь со стоматологом.

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