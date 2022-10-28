Робот, ерш и таблетка: какие современные методы ремонта водопровода применяют в Крыму

«Ерш» и «таблетка» - специальные способы механической прочистки труб. Фото: компания «ССР»

Не секрет, что водоснабжение - один из главных аспектов привычной жизни любого крымчанина. Большинство людей не задумываются о том, как устроена сложная система водопроводных сетей, а информацию о плановых и аварийных отключениях нередко воспринимают в штыки. Краны при этом редко остаются сухими надолго - бригады стараются как можно оперативнее исправить ситуацию и вернуть воду в дома людей.

Но, как известно, лучше предупредить проблему, чем устранять ее. Поэтому сети водоснабжения в Крыму ремонтируют при помощи самых современных технологий.

С 2020 года на страже качества водопроводных сетей стоит одна из известных российских компаний, успешно зарекомендовавшая себя по всей стране - «Современные системы реновации». «Комсомольская правда» узнала, как трубы готовят к ремонту, и убедилась - будущее в восстановлении систем водоснабжения уже наступило.

В КАЖДОЙ МЕСТНОСТИ СВОИ ТЕХНОЛОГИИ

Ключевые направления деятельности «ССР» - проектирование, строительство и реконструкция наружных инженерных коммуникаций. Главное преимущество используемых компанией технологий - бестраншейные методы восстановления сетей. Простыми словами: чтобы заменить старые водопроводные трубы на новые, рабочим не нужно их демонтировать. Всего по стране компания использует шесть основных технологий, большинство из которых успешно реализуются в Крыму и Севастополе: RollDown, «Полилайнер», Subline, горизонтально-направленное бурение, статическое разрушение и метод санации «Труба в трубу».

По словам заместителя главного инженера компании «Современные системы реновации» Константина Бурцева, наиболее востребованные методы в Крыму - это «Труба в трубу», «Полилайнер» и RollDown.

- Это связано с местностью - что грунт здесь все-таки скальный, поэтому чаще всего мы используем методы санации. Технологии примерно одинаковые, только для «Полилайнера» и RollDown нужны специальные установки и аппараты для монтажа, - подчеркнул Константин Бурцев.

Рассказываем, как проходит подготовка до начала всех работ.

РОБОТ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Сразу после получения разрешения на проведение работ, бригады «ССР» приступают к делу. Подготовка до начала применения всех трех методов - «Труба в трубу», Roll Down и «Полилайнер» - одинаковая. Сначала рабочие сваривают временный водопровод (его называют байпас). Обычно он проходит под поверхностью и заглубляется лишь для пересечения дорог и выездов. Далее абонентов переключают с постоянной системы водоснабжения на временную, чтобы совсем без воды люди не остались. Как подчеркнул заместитель главного инженера компании «ССР» Константин Бурцев, обычно это занимает не более 12 часов.

После переключения можно обследовать существующий трубопровод на предмет скрытых углов поворота, степени засоренности и изношенности. Для этого используется Телеинспекция - визуальный метод сбора информации о внутреннем состоянии труб.

Робот с камерой перемещается внутри трубы и передает изображение на экран компьютера. Фото: компания «ССР»

- Робот с камерой помещают во внутреннюю полость трубы. Там он самостоятельно перемещается и передает изображение на экран компьютера. Благодаря этому обеспечивается полный контроль за состоянием системы как до, так и после проведения работ - ничего делать «вслепую» не приходится, - отметил Константин Бурцев.

Метод телеинспекции позволяет рассмотреть трубы изнутри. Фото: компания «ССР»

Далее производится гидродинамическая прочистка трубопровода - по специальному шлангу под высоким давлением подается вода и из специального сопла прочищает трубопровод. Плюсы такой технологии очевидны - она занимает гораздо меньше времени, а полезный эффект от нее выше.

Чтобы закрепить эффект от гидродинамической прочистки трубопровода, рабочие делают механическую. Здесь без современных технологий также не обходится.

- С помощью лебедки в существующей трубе протаскивается «ерш» - специальные металлические листы, и «таблетка» - толстостенная резина. В процессе прочистки также проводится повторная телеинспекция для определения готовности существующей трубы, - подчеркнул заместитель главного инженера компании «ССР».

По завершению всех работ, когда старая труба полностью прочищена, рабочие проводят контрольную телеинспекцию. Только после этого принимается решение о монтаже новой - рабочей - трубы. Протягивают ее согласно проекту - методом «Труба в трубу», Roll Down или «Полилайнер».

Гидродинамическая прочистка водопровода. Фото: компания «ССР»

КСТАТИ

RollDown - технология бестраншейного восстановления напорных и безнапорных трубопроводов диаметром от 100 до 500 мм. Это процесс уменьшения (обжатия) полиэтиленовой трубы, ее протяжка внутрь ремонтируемого трубопровода и последующее восстановление исходного диаметра с плотным прижатием к стенкам существующей трубы.

Технология Полилайнер широко применяется для бестраншейного восстановления трубопроводов с использованием тонкостенных пластиковых труб диаметром 100-300 мм.

Благодаря методу «Труба в трубу» поврежденные или изношенные водопроводные трубы полностью не демонтируются. После полной очистки, в них протягиваются новые трубы. А уменьшение диаметра компенсируется за счет отличных гидравлических параметров современной трубы.