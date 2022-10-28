Банк РНКБ выдал 450 миллионов рублей в качестве кредитов на строительство жилых домов в 2022 году

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Крымчане продолжают оформлять ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным банка РНКБ, с начала текущего года желающим построить дома было выдано 450 миллионов рублей кредитных средств. Средний чек такого кредита – 4,4 миллиона рублей.

Чаще всего заемные деньги используют для строительства домов в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 «квадратов».

Напомним, пилотный проект по ипотечному кредитованию ИЖС был запущен в РНКБ в 2021 году. С этого момента в рамках этого проекта банк выдал больше 600 миллионов рублей. Большинство таких кредитов – 80% - клиенты получают в рамках госпрограмм по сниженным процентным ставкам: «Господдержка 2022», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека». Около 20% займов выдаются с использованием материнского капитала.

Отметим, что по программе «Строительство жилого дома» заемщик может взять кредит на покупку земельного участка со строительством жилого дома. Либо же ипотечные средства можно вложить в строительство дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, который уже принадлежит клиенту. Схема работает таким образом: банк открывает аккредитив, с помощью которого происходит расчет между заемщиком и застройщиком. Средства перечисляются на счет последнего поэтапно, в зависимости от хода строительства дома.

Минимальная сумма, которую можно взять в рамках ипотечного кредита на строительство ИЖС, составляет 600 тысяч рублей. Максимальный срок кредитования - 25 лет.

С подробными условиями программы и со списком аккредитованных застройщиков клиенты могут ознакомиться на сайте банка в разделе «Ипотека» – «Строительство жилого дома».