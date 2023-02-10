«Я не дам им временное опекунство»: отец годовалой крымчанки, судимый за наркотики, не оставляет попыток забрать дочь из приемной семьи

Семья Никулиных воспитывает малышку, как родную. С ними девочка уже почти год. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

История со спорной опекой над годовалой крымчанкой, которую планируют изъять из приемной семьи и передать неожиданно объявившемуся биологическому отцу, снова получила продолжение. КП-Крым стало известно, что суд принял к рассмотрению иск отца девочки, в котором он требует вернуть ему ребенка. Судебное заседание назначено на конец февраля.

Напомним, после смерти матери в декабре 2021 года, полуторамесячная Настя была отправлена в детдом. Отец не был вписан в свидетельство о рождении, родственники малышки не объявлялись. Ее опекунами стала семья Юрия и Юлии Никулиных из Симферополя. Молодая семейная пара не может иметь своих детей, поэтому стала воспитывать девочку как родную. С ними малышка, которую они назвали Лизой, живет уже больше года.

Однако, в тот день, когда суд официально признал Никулиных приемными родителями, отдел опеки администрации Симферополя выдал постановление о признании отцом ребенка некоего Романа Р. Мужчина смог доказать, что проживал с мамой Лизы во время беременности и сдавал анализы как отец, когда это было необходимо.

После того, как Романа вписали в свидетельство о рождении, у Никулиных отозвали опекунство и постановили передать ребенка отцу. Семейная пара с этим не согласилась, так как выяснила, что Роман отбывал срок по статье, связанной с наркотиками, состоял из-за этого на учете, а также злоупотребляет алкоголем. Никулины уверены, что совместное проживание с мужчиной может быть опасным для малышки. Сам Роман своей тяги к алкоголю не скрывает. Но уверяет, что бросит пить, как только в доме появится ребенок.

У малышки есть все, для роста и развития. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

«ОНА БОИТСЯ ВАС, А НЕ МЕНЯ»

Никулины стали оспаривать решение органа опеки, однако 18 января Железнодорожный суд Симферополя признал законным постановление об отцовстве. В свою очередь в суд подал и сам Роман. Он требует передать ему дочь. А пока этого не произошло, категорически отказывает Никулиным в оформлении временного опекунства, чтобы те могли спокойно заниматься здоровьем девочки.

- Я сказал, что не дам им временное опекунство. Если нужно, я сам могу с ними пойти в больницу и сделать прививки малой. Юлия сказала, что это будет стресс для ребенка, потому что дочка меня не знает. Какую чушь она несет! Какой стресс, если ребенку всего год и два месяца?! Это она вас боится, а не меня. Я готов в любое время, - заявил Роман корреспонденту КП-Крым.

Как пояснила сама Юлия Никулина, Роман действительно отказал ей во временном опекунстве. При этом по-прежнему не проявляет особого интереса к девочке. В течение года он видел дочку всего два раза и никогда не настаивал на встречах.

- Я его спросила: раз вы так хотите быть отцом, то почему все это время не приходили и не звонили? Он ответил, что ему сложно видеть ребенка эмоционально. Тогда я уточнила: а для вас нормально, что сейчас вы наносите травму ребенку? Он ответил, что да, - недоумевает Юлия.

После заседания суда, который признал законным постановление об отцовстве Романа, мужчина на некоторое время пропал из поля зрения. Дозвониться ему не могли ни Никулины, ни журналисты КП. При этом на судебном заседании Роман, по словам Юлии, выглядел неважно, и пил лекарство. Сам он пояснил, что со здоровьем у него все в порядке, во всем виноваты строительные работы в его доме. А телефон он потерял, но нашел дней через пятнадцать.

- Все у меня хорошо. Просто я сутки не спал. Строители у меня ремонт делают, а я смотрю чтобы все качественно было и красиво. А здоровье у меня хорошее, - отметил мужчина.

Роман несколько раз за год привлекался к административной ответственности, в том числе за пьяные выходки. Фото: Евгений СТОЯНОВ

РОМАНУ ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩАТЬ МЕСТА, ГДЕ ТОРГУЮТ АЛКОГОЛЕМ

И хотя Роман продолжает уверять, что не злоупотребляет спиртным, КП-Крым выяснила, что в течение года он семь раз привлекался к административной ответственности, в частности за нарушение общественного порядка и нецензурную брань, а также появление в общественных местах в нетрезвом виде. Кроме штрафов, Роману было назначено наказание в виде двух суток ареста. Информация об этом есть на сайте Центрального районного суда Симферополя.

В сентябре 2022 года суд во второй раз продлил мужчине административный надзор, который устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (в 2017 году Романа приговорили к 4,5 годам колонии). Согласно решению суда, отец малышки, который обещает измениться ради ребенка, должен четыре раза в месяц отмечаться в полицейском участке, ему запрещено посещать места, где торгуют спиртными напитками на разлив, он не может покидать жилище после 22 часов и выезжать за пределы Симферополя без разрешения начальника отдела полиции.

Проверить информацию о судимостях Романа ранее рекомендовали в аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, где следят за ситуацией. После чего в администрации Симферополя сообщили, что готовы выступить против передачи ребенка биологическому отцу, так как в доме у него во время визитов опеки чувствовался стойкий запах алкоголя.

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