Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» помощника машиниста, отцепившего горящие вагоны поезда после теракта на Крымском мосту

Виктор Прошин, помощник машиниста тепловоза, оперативно отреагировал во время ЧП. Фото: пресс-служба Крымской железной дороги

Президент России Владимир Путин наградил машиниста Юрия Квашнина орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при тушении и ликвидации пожара на Крымском мосту. Помощнику машиниста Виктору Прошину, который вовремя отцепил горящие вагоны поезда, вручат медаль «За отвагу». Соответствующий указ подписан президентом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Из-за подрыва начиненного взрывчаткой грузовика загорелись цистерны с топливом в хвосте грузового поезда. В этот момент в локомотиве находились машинист Юрий Квашнин и помощник машиниста Виктор Прошин.

- Когда подъезжали к аркам Крымского моста, услышали хлопок со взрывом, сначала толком не поняли, что произошло - наш тепловоз аж «подпрыгнул», свет на мосту тут же погас! Выглянули в окно кабины и увидели, что горит цистерна в районе хвоста поезда, - вспоминает машинист Юрий Квашнин.

Юрий Квашнин. Фото: пресс-служба КЖД

Он остался в локомотиве и следил за приборами, а его помощник Виктор Прошин вышел из состава, чтобы оценить обстановку. Увидев, что часть вагонов загорелась, он решил их оперативно отцепить. Но просто отсоединить вагоны было недостаточно, их нужно было зафиксировать, чтобы не укатились в направлении Тамани. Железнодорожники использовали специальные тормозные «башмаки».

- Пришлось несколько раз бегать от локомотива к вагонам, башмаки все-таки тяжелые. Каждый раз я подходил настолько близко, насколько мог, закрепил часть поезда, оставшуюся забрали, - рассказал Виктор Прошин.

Машинисты работали на высоте 30 метров над штормящим морем, дул сильный ветер, который разносил огонь по цистернам. Они могли в любую секунду взорваться. Но железнодорожники не растерялись: буквально за 10 минут они спасли остатки груза и свои жизни. Удалось отцепить 25 вагонов из 59.

Квашнин и Прошин - железнодорожники локомотивной бригады Керченского участка Джанкойского локомотивного депо. Оба - жители Керчи. Оба более 15 лет работают на Крымской железной дороге.

Согласно указу Владимира Путина, орденом Мужества также наградили пожарных Александра Невзорова, Александра Усовского и Сергея Щенятского. Медаль «За отвагу на пожаре» получили пожарные Олег Авдюков, Сергей Карпинский и Вадим Шкиля, начальник пожарного поезда Николай Адрианов, машинист Юрий Доценко, заместитель начальника пожарного поезда Валерий Кузнецов.

Взрыв на Крымском мосту, в результате которого была повреждена автомобильная часть, произошел 8 октября. Был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что теракт подготовили украинские спецслужбы.

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