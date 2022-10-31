КП-Крым и ФСС по Севастополю провели круглый стол по обеспечению техническими средствами реабилитации посредством электронного сертификата

В обсуждении приняли участие представители общества инвалидов Фото: Виталий ПАРУБОВ

27 октября в конференц-зале бизнес-отеля «Атлантика» прошла пресс-конференция, которая была организована Симферопольским филиалом «Комсомольской правды» совместно с Фондом социального страхования Севастополя. За круглым столом гости и спикеры обсудили вопросы обеспечения граждан с инвалидностью средствами реабилитации посредством электронного сертификата.

Так, в обсуждении приняли участие представители общества инвалидов, Севастопольского центра протезирования и ортопедии, общественники города-героя.

Действ электронного сертификата практически полностью аналогично принципу работы банковской карты Фото: Виталий ПАРУБОВ

Начиная с 2021 года для того, чтобы приобрести средства реабилитации, граждане с инвалидностью могут воспользоваться электронным сертификатом. Об этом в своем выступлении сообщил управляющий Государственного учреждения – Севастопольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Вячеслав Назаров. По его словам, обеспечение инвалидов, детей-инвалидов осуществляется за счет средств Федерального бюджета на основании индивидуальных программ реабилитации, которые разрабатывает Бюро медико-социальной экспертизы и в пределах Федерального перечня технических средств реабилитаций утверждаемого Правительством РФ.

- В региональном отделении Фонда на учете по обеспечению техническими средствами реабилитации на сегодняшний день состоит более 6000 инвалидов, в том числе более 600 детей инвалидов. В 2021 г. на их обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями было выделено и освоено 178 млн рублей, - отметил Назаров.

В обсуждении приняли участие представители общества инвалидов Фото: Виталий ПАРУБОВ

Однако, несмотря на очевидное удобство и плюсы приобретения средств реабилитации при помощи электронного сертификата на сегодняшний день, по словам управляющего, инновационной услугой пользуется не так много граждан с инвалидностью.

- Несомненно, это более удобный способ приобретения средств реабилитации, поскольку людям с инвалидностью не приходиться приобретать товар за свой счет, а затем ждать какое-то время возмещения со стороны Фонда. В случае использования электронного сертификата покупка будет производиться за счет средств, находящихся на карте МИР, перечисляет которые Фонд социального страхования.

В то же время по словам заместителя управляющего Андрею Чернышина, действие электронного сертификата практически полностью аналогично принципу работы банковской карты, поэтому не нужно прилагать усилия для того, чтобы его активировать.

- Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку на средства реабилитации. Раньше граждане с инвалидностью или пострадавшие на производстве могли либо получить средства реабилитации в Фонде социального страхования, либо приобрести необходимые изделия и подать документы на компенсацию. Электронный сертификат дополняет эти возможности. Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует рекомендациям медико-социальной экспертизы, - отмечает спикер.

Также в пользу приобретения средств реабилитации посредством электронного сертификата можно назвать простоту оформления господдержки через портал «Госуслуг», так и скорость совершения самой покупки.

- Выбор, покупать ли средства реабилитации самостоятельно или воспользоваться электронным сертификатом - остаётся за гражданином. Однако в пользу сертификата говорит скорость совершения покупки, в момент которой можно воспользоваться господдержкой, индивидуальность - то есть можно купить именно то изделие, которое нравится, и, наконец, всю покупку можно оформить, не выходя из дома, подав соответствующее заявление на портале «Госуслуг», - добавил спикер.

В обсуждении приняли участие представители общества инвалидов, Севастопольского центра протезирования и ортопедии Фото: Виталий ПАРУБОВ

Как сообщила начальник отдела обеспечения техническими средствами реабилитации Ольга Евсеева, в прошлом году сумма, выделенная на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации составила 178 млн. рублей. Из указанной суммы более 86 млн. рублей были направлено на компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных инвалидами изделий, а также на электронные сертификаты для приобретения технических средств реабилитации. За счет выделенных средств инвалиды были обеспечены более 160 тысяч изделиями и услугами.

Фото: Виталий Парубов

- Региональным отделением Фонда за истекший период 2022 года 37 инвалидам оформлено 87 электронных сертификатов для приобретения технических средств реабилитации на общую сумму боле 1 млн. руб.: средства передвижения (трости, ходунки), кресла-коляски, ортопедическая обувь, подгузники, специальные средства при нарушениях функций выделения, абсорбирующее белье т.д., - сообщила Евсеева.

Удобство электронного сертификата в том, что электронная запись в реестре привязывается к номеру Вашей банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком Российской Федерации. Сами денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе, до совершения покупки.