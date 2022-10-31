«Свинопад» в Ялте: в соцсетях обсуждают видео с дикими кабанчиками, прыгающими в водопад

В этом году в крымских заповедниках насчитали 68 особей диких кабанов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В ущелье Уч-Кош, устье которого выходит на северо-восточную оконечность Ялты, путешественники стали свидетелями необычного квеста семейства диких кабанчиков. Мама и девять малышей, один за другим скатывались из расщелины вниз по небольшому водопаду, чтобы продолжить путь дальше в горах.

При этом чтобы ускорить процесс, маме-кабанихе пришлось носом подтолкнуть к обрыву замешкавшихся детенышей. Остальные малыши, следуя их примеру, уже сами кубарем бесстрашно свалились вниз и выбрались на сушу.

Трогательное видео авторы ролика выложили в Сеть. Комментарии пользователей не заставили себя долго ждать. Кто-то даже отметил, что мама-кабаниха своими действиями подвергла детенышей опасности.

- Мать сказала прыгать, значит прыгаем!

- Кабанячий дождь! Дождь из кабанов!

- Девять кабанчиков и мамаша, специально посчитала.

- Опасно, могли и ноги переломать. Отчаянная мамаша.

- С ума сойти! Веселые покатушки!

Правда, как оказалось, видео было снято в Крыму еще в апреле. Что, впрочем, не лишает его «милоты».

Кстати, дикие кабаны в Крыму не редкость. По информации ФГБУ «Заповедный Крым», их численность в регионе только растет. Этому способствует отсутствие диких хищников, способных регулировать популяцию, и болезней особей, а также достаточная кормовая база и пресечение фактов незаконной охоты.

- Популяция за эти годы, увеличилась в три раз. Так ж стоит принять во внимание тот факт, что кабан существо крайне пугливое. Поэтому в целом и общем, с учётом его осторожности в этом году удалось, зафиксировать 68 особей этого вида, - отмечают в дирекции заповедников.

Это численность диких кабанов в природных заповедниках. Только за год она увеличилась на 42 особи. При этом с 1973 по 2020-й годы популяция не превышала 19 особей.

Кстати, трогать малышей-кабанчиков в заповедниках Крыма категорически запрещено. Какими бы милыми они ни были, их мама расценивает человека как угрозу, которую она будет всячески пытаться устранить.

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