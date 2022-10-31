В социально-образовательном проекте «Энергия Юга» поучаствовали около 5 тысяч человек

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В трех южных городах до 30 октября проходил масштабный социально-образовательный проект банка РНКБ «Энергия Юга». Участниками викторин, слушателями лекций и посетителями спортивных занятий по итогам проекта стали около 5 тысяч человек. В течение трех недель проходили бесплатные мероприятия по направлениям спорт, здоровье, экология и творчество. Посетить их можно было в палатках РНКБ, установленных в Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Интерактивные лектории и конкурсы проходили также онлайн, к ним тоже могли присоединиться все желающие.

По данным банка, основной целью проекта была популяризация спорта, здорового образа жизни и помощь в формировании полезных привычек. Организаторы проекта, отметили наибольшую востребованность среди направлений, направленных на снижение стресса. Больше всего участников было на йоге, стретчинге, пилатесе. Кроме того, популярностью пользовались энергичные танцевальные тренировки - зумба, хип-хоп, танцевальный фитнес.

Самому юному участнику проекта было 16 лет, а самому старшему - 74 года. Большинство спортсменов, которые сформировали новые здоровые привычки - женщины. Их было 75% среди участников.

Кроме того, во время проекта уделили внимание состоянию окружающей среды. Так, в трех городах провели акцию по очистке природных территорий, в которой приняли участие все желающие. Больше 100 активистов, которым неравнодушны проблемы экологии, за день собрали около тонны мусора. Большую часть бытовых отходов отправят на переработку и будут использовать как вторсырье.

- Мы получили огромное количество благодарностей и положительных отзывов от участников проекта, - говорит начальник Управления продаж и обслуживания РНКБ Александр Козинкин. – Очень рады, что наш замысел удался в самом главном – многие участники делились своими успехами, причем они не только приобретали лучшую физическую форму, но и в целом меняли к лучшему качество жизни. Здорово, что такие проекты приносят яркие эмоции и ощутимую пользу. Искренне благодарим за помощь и поддержку представителей местных властей в Республике Крым, Севастополе и Краснодаре, которые помогли в реализации и организации нашего проекта.