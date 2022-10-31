В честь Дня пожилого человека пенсионеры посетили Японский сад Mriya Resort & SPA бесплатно

Женщины остались довольны посещением Японского сада Фото: Надежда ДАЦЮК

Осенью Японский сад на курорте Mriya Resort & SPA особенно красив. Спокойствие, неспешно прогуливающиеся люди, буйство ярких красок. В честь Дня пожилого человека 20 человек серебряного возраста посетили Японский сад бесплатно.

- К нам с инициативой обратились из Ялтинского центра социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов, и мы решили ее поддержать. Людям пожилого возраста очень нужны позитивные эмоции, и мы поддержали инициативу посещения нашего сада бесплатно, - отметил Исмет Юнусов, менеджер Японского сада. – Думаю, нашим посетителям здесь понравится.

Пруд с карпами кои Фото: Надежда ДАЦЮК

Территория достаточно большая – на шести гектарах расположились три террасы, дом для чайных церемоний, пруд с большими обитателями – карпами кои. Этих рыбок японцы часто заводят в качестве декоративных питомцев, ведь считается, что они приносят счастье. А еще здесь есть храм для медитаций и три горячих купели под открытым небом, которые можно посещать даже в холодное время года.

Каждый мост, построенный здесь, связан с поверьями японцев. Например, небольшой мостик построен зигзагами, потому что злые духи, по легенде, не смогут по нему перебраться. На нижней террасе располагается "Сухой пейзаж", зеркальный пруд, алтарь Куримия и эскалатор, с помощью которого можно легко подняться на верхнюю площадку.

- Нас привезли сюда из Ялты. Гуляем пока что всего полчаса, но уже в шоке от такой красоты. Большое спасибо организаторам! Конечно, мы, пенсионеры, не могли бы себе позволить такое удовольствие. Мне очень нравятся растения здесь и мостики, - поделилась впечатлениями Елена Сороченко.

Вместе с подругами женщина не перестает восхищаться красотами сада и говорит, что «впечатлений море», и они будут ее согревать зимними вечерами.

Пенсионерки побывали в Японском саду впервые Фото: Надежда ДАЦЮК

Специалист по социальной работе Ялтинского центра Лариса Ефимова приехала в Крым из Красноярска минувшей зимой, и пока что она только знакомится с красотами полуострова:

- В Крыму я недавно, потому видела еще совсем немного достопримечательностей. Очень здорово, что нам пошли навстречу и дали возможность увидеть эту красоту. Мои подопечные просто в восторге! Будут потом рисовать пейзажи из Японского сада на наших занятиях.

Пенсионерка Елена Мачнева всю жизнь прожила в Ялте, но на территорию курорта Mriya Resort & SPA попала впервые.

- Здорово, что на территории такого большого отеля сделали туристический кластер, куда можно приехать, полюбоваться садом, искупаться в купели. Сделано здесь все красиво, добротно. Больше 60-ти лет прожила в Ялте, но такую красоту вижу впервые, - рассказала Елена Мачнева.

Осенью Японский сад особенно красив Фото: Надежда ДАЦЮК

СПРАВКА «КП»

Территория Японского сада состоит из трех террас и занимает шесть гектаров. Здесь есть водопады, ручьи, мосты и пруды с «парящими камнями». Необычные пейзажи сформировали больше 3 тысяч растений, привезенных из заповедников Японии и Европы.