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Общество31 октября 2022 12:43

В честь Дня пожилого человека пенсионеры посетили Японский сад Mriya Resort & SPA бесплатно

Подопечные Ялтинского центра социального обслуживания людей пожилого возраста поделились впечатлениями после необычной прогулки
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Женщины остались довольны посещением Японского сада

Женщины остались довольны посещением Японского сада

Фото: Надежда ДАЦЮК

Осенью Японский сад на курорте Mriya Resort & SPA особенно красив. Спокойствие, неспешно прогуливающиеся люди, буйство ярких красок. В честь Дня пожилого человека 20 человек серебряного возраста посетили Японский сад бесплатно.

- К нам с инициативой обратились из Ялтинского центра социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов, и мы решили ее поддержать. Людям пожилого возраста очень нужны позитивные эмоции, и мы поддержали инициативу посещения нашего сада бесплатно, - отметил Исмет Юнусов, менеджер Японского сада. – Думаю, нашим посетителям здесь понравится.

Пруд с карпами кои

Пруд с карпами кои

Фото: Надежда ДАЦЮК

Территория достаточно большая – на шести гектарах расположились три террасы, дом для чайных церемоний, пруд с большими обитателями – карпами кои. Этих рыбок японцы часто заводят в качестве декоративных питомцев, ведь считается, что они приносят счастье. А еще здесь есть храм для медитаций и три горячих купели под открытым небом, которые можно посещать даже в холодное время года.

Каждый мост, построенный здесь, связан с поверьями японцев. Например, небольшой мостик построен зигзагами, потому что злые духи, по легенде, не смогут по нему перебраться. На нижней террасе располагается "Сухой пейзаж", зеркальный пруд, алтарь Куримия и эскалатор, с помощью которого можно легко подняться на верхнюю площадку.

- Нас привезли сюда из Ялты. Гуляем пока что всего полчаса, но уже в шоке от такой красоты. Большое спасибо организаторам! Конечно, мы, пенсионеры, не могли бы себе позволить такое удовольствие. Мне очень нравятся растения здесь и мостики, - поделилась впечатлениями Елена Сороченко.

Вместе с подругами женщина не перестает восхищаться красотами сада и говорит, что «впечатлений море», и они будут ее согревать зимними вечерами.

Пенсионерки побывали в Японском саду впервые

Пенсионерки побывали в Японском саду впервые

Фото: Надежда ДАЦЮК

Специалист по социальной работе Ялтинского центра Лариса Ефимова приехала в Крым из Красноярска минувшей зимой, и пока что она только знакомится с красотами полуострова:

- В Крыму я недавно, потому видела еще совсем немного достопримечательностей. Очень здорово, что нам пошли навстречу и дали возможность увидеть эту красоту. Мои подопечные просто в восторге! Будут потом рисовать пейзажи из Японского сада на наших занятиях.

Пенсионерка Елена Мачнева всю жизнь прожила в Ялте, но на территорию курорта Mriya Resort & SPA попала впервые.

- Здорово, что на территории такого большого отеля сделали туристический кластер, куда можно приехать, полюбоваться садом, искупаться в купели. Сделано здесь все красиво, добротно. Больше 60-ти лет прожила в Ялте, но такую красоту вижу впервые, - рассказала Елена Мачнева.

Осенью Японский сад особенно красив

Осенью Японский сад особенно красив

Фото: Надежда ДАЦЮК

СПРАВКА «КП»

Территория Японского сада состоит из трех террас и занимает шесть гектаров. Здесь есть водопады, ручьи, мосты и пруды с «парящими камнями». Необычные пейзажи сформировали больше 3 тысяч растений, привезенных из заповедников Японии и Европы.

В Японии считают, что карпы кои приносят счастье

В Японии считают, что карпы кои приносят счастье

Фото: Надежда ДАЦЮК

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