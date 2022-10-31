В центре Симферополя открылось новое отделение банка ПСБ

Новое отделение работает на улице Кирова, 36 Фото: Надежда ДАЦЮК

Семья отделений ПСБ в Крыму пополнилась. В конце октября в Симферополе на проспекте Кирова, 36 открылся новый современный офис банка. Здесь обслуживают и физических, и юридических лиц.

Фото: Надежда ДАЦЮК

На входе клиента встречает администратор зала. Он выясняет, какие услуги интересуют посетителя и при необходимости помогает получить талон в терминале электронной очереди.

В операционном зале – просторное единое пространство, удобные столы и комфортные диваны, где клиент и ожидает «своего» специалиста.

Фото: Надежда ДАЦЮК

- В первую очередь, отличие нашего нового офиса от всех остальных заключается не только в современном дизайне, но и в создании безбарьерной среды. Это современный подход, который обеспечивает удобное взаимодействие клиента с банковским специалистом, - поясняет руководитель ПСБ на территории Республики Крым Светлана Сидорова.

Фото: Надежда ДАЦЮК

Помимо операционного зала, в новом отделении работают две кассовых кабины, сейфовые комнаты. Для вип-клиентов есть отдельные помещения. При необходимости здесь можно провести деловую встречу в тихой и спокойной обстановке, которую обеспечивают так называемые переговорные-трансформеры (одно помещение может превратиться в два). Для посетителей с детьми предусмотрено игровое пространство.

Фото: Надежда ДАЦЮК

В отделении нового поколения есть также зона снятия биометрических данных. Это позволяет сделать еще более надежным получение услуг дистанционно.

КСТАТИ

Самые популярные услуги среди юридических лиц в Крыму - открытие расчетных счетов и кредитование. Среди основных запросов физических лиц - банковские карты, потребительские и ипотечные кредиты.

Фото: Надежда ДАЦЮК

- Очень хороший отклик на наши услуги наблюдается и среди физических, и среди юридических лиц. Мы подписали более 80 зарплатных проектов с численностью сотрудников больше 5 тысяч. Юрлица активно открывают расчетные счета, - отмечает Светлана Сидорова.

Фото: Надежда ДАЦЮК

СПРАВКА «КП»

ПСБ начал работу в Крыму и Севастополе в апреле этого года, а в мае на полуострове открылись первые отделения банка. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава РК Сергей Аксенов подписали соглашение о сотрудничестве между банком и Советом министров республики.