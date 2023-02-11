Три причины начать пользоваться виртуальной картой

Фото: rncb.ru

Многие привыкли пользоваться пластиковыми дебетовыми и кредитными картами. А такой банковский продукт как виртуальная карта пока еще не так популярен. Чем хороша виртуальная форма, и как правильно ее использовать, расскажем ниже.

1. Многофункциональность

Виртуальная карта отличается от пластиковой лишь тем, что у нее нет физического носителя. Но все остальные привычные функции сохранены. Например, ею можно оплачивать коммуналку дистанционно, пополнять счет мобильного телефона, переводить деньги на другой карточный счет. Собственно, выполнять все те же действия, что и с обычной пластиковой картой. Не так давно у владельцев виртуальных карт РНКБ появилась возможность снимать деньги в банкоматах и вносить наличные. Все просто — на смартфон с операционной системой android устанавливается приложение Mir Pay, и, конечно, мобильное приложение банка, где для карты создается пин-код. Далее владелец виртуальной карты подносит смартфон с включенным на экране приложением Mir Pay к NFC-модулю для бесконтактных карт на банкомате. А потом пользователь выполняет привычные действия - вводит пин-код и без проблем снимает наличные. Также с помощью приложения и смартфона можно оплачивать покупки в супермаркете и проезд в общественном транспорте.

2. Безопасность

Тот, кто часто совершает покупки в интернете, знает, что важно сделать онлайн-шопинг максимально безопасным. Мошенники расставляют очень много ловушек в Сети, и чтобы не стать их жертвой, лучше пользоваться виртуальной картой. К примеру, вы выбрали на неком сайте смартфон за 20 тысяч рублей. И есть два варианта: оплатить покупку с обычной дебетовой карты, на которой сейчас есть 80 тысяч рублей, или перевести ровно 20 тысяч рублей на виртуальную карту и внести платеж с нее. Интернет-жулики часто делают сайты-дублеры крупных маркетплейсов настолько качественными, что они практически не отличаются от оригинала. Если вдруг вы попадете на такой сайт, то потери составят 20 тысяч рублей, а не все 80, как могло бы быть при худшем раскладе.

Также нужно позаботиться о том, чтобы данные виртуальной карты не утекли в руки жуликов. Для этого как минимум не нужно посещать подозрительные сайты на смартфоне и скачивать приложения, которые могут навредить программному обеспечению телефона. Данные карты нельзя озвучивать по телефону. Одна из мер безопасности — подключение смс-информирования. Как только деньги будут зачисляться или списываться с карты, на смартфон придет оповещение. Так можно вовремя распознать мошеннические действия и заблокировать счет.

3. Бонусы и кешбэки

Владельцы виртуальных карт могут получать бонусы и кешбэк от банка, партнеров и платежной системы «Мир», которая сейчас является самой надежной и безопасной в России. Кроме того, клиенты, оформляющие виртуальные карты, часто могут пользоваться бонусами от банков.

Например, клиенты РНКБ могут стать участниками выгодной программы лояльности. Расплачиваясь цифровыми картами за покупки, они получают кешбэк до 5% на карту по итогам месяца. В частности, в категории спорттовары, животные, красота и супермаркеты.