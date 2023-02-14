«Он обратил на меня внимание, потому что я толстая»: крымчане рассказали свои истории любви

Праздник Всех влюбленных отмечают традиционно 14 февраля. Фото предоставлено героями публикации

Вот и настал тот день, когда все странички в соцсетях заполонят розовые сердечки, а по улице будут гулять счастливые парочки с цветами и шариками. Праздник Всех влюбленных отмечают традиционно 14 февраля.

В честь милого праздника «Комсомолка» собрала несколько историй от читателей о том, как они встретили своих спутников. Некоторые из них похожи на сюжет романтичного фильма о любви.

КРЫМ ОБЪЕДИНЯЕТ

Многие считают, что День святого Валентина придумали и навязали наглые маркетологи, которые продают плюшевые игрушки и открытки в форме сердечек. В преддверии 14 февраля их скупают тоннами и дарят друзьям, знакомым, возлюбленным. Но семья Струковых так думает. Последний месяц зимы они считают началом своих отношений.

Пару сблизила любовь к путешествиям. Фото: Личный архив героев истории

Валентина и Антон познакомились в интернете, но это был не банальный сайт знакомств или переписка во «ВКонтакте».

- Начало нашей истории – это самый холодный месяц зимы февраль. Но благодаря нашей встрече теперь он наполнен теплыми и трепетными воспоминаниями, - делится с КП-Крым 30-летний мужчина. – Как-то раз я листал новостную ленту и вдруг увидел очень красивое фото из Крыма под названием «Сосульки в гроте. Река Узунджа». Мне стало так интересно, кто был владельцем такого артефакта, поэтому я зашел за страницу сообщества «Я люблю Крым» и начал искать автора.

Оказалось, что автором картинки и владельцем паблика была одна и та же девушка – Валентина. На своей страничке она скромно называла себя организатором ярких и незабываемых приключений.

- Прошло несколько дней, мы начали очень активно общаться, обсуждать какие-то истории путешествий. Интерес к походам и приключениям объединил наши сердца, послужил источником зарождения симпатии. Тогда Валя и предложила мне вместе пойти в какой-то поход. Точкой первой встречи выбрали горную вершину в Крыму - Демир Капу, - рассказывает парень.

В день их первого свидания в Крыму было холодно. Мороз пронизывал до костей, а метель и туман закрывали всю видимость пути. Антону казалось, что так девушка решила проверить его на храбрость, поэтому старался не показывать того, что сильно устал. Как оказалось позже, этот совместный поход послужил толчком к новым путешествиям. Среди них – активный тур на в палатках по Северной Осетии, трехдневный тур на велосипедах по Керченскому полуострову, множество пешеходных походов в различные уголки Крыма.

На фотосессии Антон сделал предложение. Фото: Личный архив героев истории

- Все эти совместные путешествия очень нас сплотили, мы открыли свою турфирму. Время летело очень быстро, одни события сменялись другими. Знаменательным и решающим событием стала новогодняя фотосессия в студии. Мы вернулись после очередного путешествия, и именно в момент фотосета я решил сделать Вале предложение. Так и начался наш союз, - говорит Антон.

ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 65 ЛЕТ

Следующая история любви длится ни много ни мало 65 лет! На днях супругов Василия и Валентину Бондаренко поздравляли с юбилеем «железной свадьбы» в Керченском городском отделе ЗАГСа.

В ЗАГСе им устроили праздник. Фото: Личный архив героев истории

Их история началась в 50-х годах прошлого века в городе-герое Керчь. Василий Алексеевич тогда работал секретарем райкома комсомола, а Валентина Семеновна учила детей в местной школе и на общественных началах была заведующей лекторской группы при райкоме. Сначала мужчина обратил внимание на красивую преподавательницу и начал ухаживать. Дарил цветы, звал на свидания и пытался помочь по работе. Валентина же отвергала все его попытки, но через время растаяла. Их свадьба случилась в конце января 1958 года. Позже у молодоженов появились дети – Наталья и Василий, но через несколько лет паре пришлось уехать по работе на крайний Север.

Вместе пара уже 65 лет. Фото: Личный архив героев истории

- Мы продолжали там трудиться, воспитывать детей, очень скучали по родному дому. Из-за этого иногда было грустно. Но через 10 лет мы все же вернулись в родную Керчь, - делится Валентина Бондаренко.

Новый этап в их семейной жизни начался несколько лет назад, когда у супругов появились правнуки и правнучки: Полина, Максим, Анастасия, Костя и Никита. Сейчас пара снова чувствует себя полной сил и энергии. Во время юбилея в ЗАГСе супругам снова решили задать традиционный вопрос о том, готовы ли они и дальше идти вместе по семейному пути. Валентина и Василий в один голос ответили «да».

По словам супругов, главный секрет долгого семейного счастья в общих целях и развитии.

- Нам для полного счастья нужно только здоровое тело, чистое сердце и свободная душа. Все это у нас есть, над здоровьем работаем, поэтому мы все еще счастливы вместе, - заключает Василий Алексеевич.

ТРАНСФОРМАЦИЯ БЛАГОДАРЯ ЛЮБВИ

История крымской пары Дианы и Антона началась около четырех лет назад. Любовь помогла им измениться к лучшему и обрести новые навыки. Раньше Диана Якушева работала косметологом, но с самого детства комплексовала по поводу лишнего веса.

Так раньше выглядела Диана и Антон. Фото: Личный архив героев истории

Когда пара познакомилась, девушка весила 110 кг. Но мужчину это не оттолкнуло, даже наоборот – он предложил ей помочь, так как сам работал над своей фигурой. Всего за два года на двоих пара избавилась почти от 200 килограмм. Диана скинула 70, а Антон - больше ста.

- Раньше я особо не парилась насчет веса. Я знала, что вешу много для роста 164 сантиметра, но оправдывала себя генетикой и толстой костью. Поэтому всегда ела больше, чем нужно раз в пять. Несколько раз пыталась похудеть, но, сбросив пару килограммов, возвращала все пять. И вот четыре года назад я встретила своего мужа, который сам боролся с лишним весом - сбросил около ста на тот момент. Он обратил на меня внимание, потому что я толстая, - шутит девушка. - И благодаря своим знаниям в диетологии и эндокринологии он помог и мне.

Сейчас Диане 27 лет. Она работает косметологом и помогает другим девушкам улучшить себя и сбросить лишний вес. Вместе с мужем они часто устраивают различные марафоны, придумывают новые курсы для поддержания себя в форме и продолжают вдохновлять друг друга на развитие и улучшения.

Благодаря отношениям Диана изменилась в лучшую сторону. Фото: Личный архив героя истории

КСТАТИ

В министерстве юстиции Крыма обычно отдают предпочтение празднику Любви, семьи и верности, который отмечают по всей России 8 июля. В этот день по всему полуострову устраивают разные мероприятия и концерты. Однако после 14 февраля и в сам праздник в ЗАГСах фиксируют большое количество свадеб. Люди в погоне за красивой датой за несколько месяцев бронируют этот день для росписи.

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