Росавиация продлила запрет на полеты в Крым до 9 ноября

По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Бесполетная зона над Крымским полуостровом будет действовать еще как минимум неделю. Росавиация продлила запрет на полеты в южные регионы страны до 9 ноября.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «‎Симферополь» до 9 ноября 2022 года 03.45 часов по московскому времени, - сообщили в пресс-службе воздушного порта.

Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

В настоящее время в Крыму и Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. После очередной атаки беспилотников рейд в Севастопольской бухте временно закрыли.

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