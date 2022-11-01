Заслуженный работник культуры из Подмосковья: дети рассказали об отце, до смерти забитом двумя мужчинами в Ялте

Сергей Шаганов скончался в больнице после нападения в собственном доме. Фото: Сергей Шаганов/Вконтакте

Еще одно резонансное убийство всколыхнуло небольшую курортную Ялту и наделало шума во всем Крыму. Спустя полтора месяца после жестокой расправы над 34-летним Сергеем Суховым, которая стала причиной стихийного схода у стен местного управления МВД, общественный гнев вызвало нападение на 69-го пенсионера Сергея Шаганова. Мужчина в собственном доме был до смерти забит камнями выходцами из одной из кавказских республик.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПОТАСОВКИ ВОЗЛЕ КЛУБА

По данным следствия, все произошло ночью 26 октября. Как стало известно КП-Крым, трагедии предшествовала потасовка возле местного клуба.

Как рассказал один из знакомых семьи, события разворачивались так: сын пенсионера проходил мимо спорящей группы мужчин, когда один из них буквально налетел на парня. Роман попросил быть осторожней, но в ответ получил удар кулаком в лицо. После чего удары стали сыпаться один за другим. На звуки драки из дома выскочил брат Романа – Дмитрий и отец. В ходе драки нападавшие ретировались.

Но история на этом не закончилась. Старший брат решил отвезти младшего в травмпункт. В этот момент их отец Сергей Шаганов остался в частном доме один.

Преступники прониклив дом через окно. Фото: Иван Суров/Вконтакте

ПЫТАЛИСЬ ВТОРОЙ РАЗ ПРОБРАТЬСЯ В ДОМ

Нападавшие начали забрасывать жилище булыжниками и кирпичами. Их пенсионер приготовил для клумбы. Разбив окна, двое мужчин пробрались в дом, и устроили там побоище. По словам соседей, вернувшись из травмпункта, ребята пришли в ужас: в доме повсюду валялись камни, а отец лежал с проломленной головой.

Однако и этого нападавшим оказалось мало - пока сыновья в ожидании скорой пытались оказать помощь умирающему отцу, молодчики вновь попытались пробраться в дом. Вскоре их задержала полиция.

Избитый Сергей Шаганов умер в больнице. При этом, как стало известно КП-Крым, из дома пропала крупная сумма денег, которую мужчина откладывал на «черный» день, и мобильный телефон.

По информации Следкома РК, сначала против нападавших завели уголовное дело по ч. 4 статьи 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего». Однако позже дело переквалифицировали на часть 2 статьи 105 УК РФ - убийство, совершенное группой лиц.

Как сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю, ранее нападавшие мужчины были неоднократно судимы. По данным источников КП-Крым, один из них недавно освободился условно-досрочно из мест лишения свободы. Сейчас оба под стражей.

Последние восемь лет Сергей Шаганов работал в санатории "Днепр" в Нижней Ореанде. Фото: Сергей Шаганов/Вконтакте

МУЗЫКАНТ И МЕЦЕНАТ

Сергей Шаганов, убитый в собственном доме в Ялте, был заслуженным работником культуры Российской Федерации, рассказал КП-Крым его сын Роман. Свой творческий путь музыкант, автор песен и звукорежиссер начинал в 16 лет на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске, а после стал замдиректора местного дома культуры. В 90-х годах Сергей Шаганов за свой счет построил Центр культуры и досуга в Бутово, площадью две тысячи квадратных метров. Выйдя на пенсию, мужчина с семьей переехал в Крым, где до этого отдыхал каждое лето.

- В Ялту мы приехали жить, учиться. Здесь мы с братом закончили колледжи. Отец нас тянул сам. Он работал в санатории «Днепр» в Нижней Ореанде звукорежиссером. Проводил культурно-массовые мероприятия, - рассказывает Роман Шаганов. - Он жил музыкой. Когда я утром просыпался - играла хорошая музыка. Отец всегда искал что-то новенькое.

Нередко Сергея Шаганова можно было встретить на Пушкинской в Ялте, где он играл для публики и исполнял любимые песни.

Сыновья погибшего мужчины требуют от правоохранителей объективного расследования. Они организовали сбор подписей под петицией, чтобы преступники не остались безнаказанными.

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