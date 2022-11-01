РНКБ вошел в двадцатку самых инновационных банков России

Фото: rncb.ru

Крупнейший крымский банк РНКБ вошел в двадцатку самых инновационных российских финучреждений по версии «Сколково». Так, РНКБ поднялся на семь позиций и занял 18-ю строчку рейтинга, поднявшись на семь позиций (с 25-го места) по итогам первого полугодия 2022 года.

Такое продвижение связано с тем, что кредитная организация активно сотрудничает со стартапами, внедряет инновационные сервисы и поддерживает инициативы государства в сфере инноваций.

В «Сколково» проводили исследование по 18-ти критериям. Они были сгруппированы в шесть тематических блоков: «Инновационная оргструктура», «Венчурные инвестиции», «Сотрудничество со стартапами», «Инновационные мероприятия», «Инновационные сервисы» а также «Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций». Эксперты Sk Fintech Hub использовали данные из открытых источников, чтобы проанализировать инновационность банков.

- Банки-лидеры инвестируют не только в собственную разработку, но и активно заключают контракты с российскими стартапами, выстраивая фаст-треки или совершая сделки с технологическими компаниями через корпоративные фонды. Также мы наблюдаем поиск новых моделей по обеспечению цифрового суверенитета, например, создание единых библиотек референсных архитектур, запуск российских репозиториев открытого кода или государственно-частные партнерства по сквозным технологиям, – прокомментировал директор Sk Fintech Hub Павел Новиков.

По его словам, государство обеспечило надежные меры поддержки ИТ-отрасли. Так, заказчики получили гранты от фонда «Сколково» на внедрение российских технологий. При этом до 80% бюджета проекта покрывает фонд. В денежном эквиваленте это до 300 миллионов рублей.

Skolkovo Fintech Hub составил седьмой рейтинг инновационности банков с 2019 года. В этот раз в рейтинг вошли 30 российских банков. Эксперты «Сколково» тщательно анализируют деятельность российских банков, которая направлена на развитие инновационных технологий. Кроме того, выявляются новые тенденции в области цифровизации банковской сферы. В исследовании при составлении рейтинга участвовал также резидент «Сколково» Dsight. Компания предоставила данные по венчурным сделкам исследуемых банков, а также общему объему венчурного рынка России за первое полугодие 2022 года.

- Инновации в банковском секторе, в том числе в сфере цифровизации, имеют огромное значение для развития финансовой системы, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Мы постоянно совершенствуем наши продукты и услуги, и активно поддерживаем государственные инициативы в сфере инноваций.

Михаил Якунин напомнил, что РНКБ вместе с властями Крыма реализует масштабный республиканский проект «Цифровая среда». Благодаря этому банк смог реализовать возможность безналичной оплаты проезда. Кроме того, система учитывает пассажиров льготных категорий в городском и междугороднем транспорте. В школьных столовых также внедрили безналичную оплату — владельцы детских банковских карт смогли расплачиваться за питание. В целом же возможности использования банковских карт стабильно расширяются.

- Мы постоянно предлагаем нашим клиентам новые инструменты для комфортного использования банковских продуктов, и рады, что занимаем достойное место в рейтинге самых инновационных банков РФ, - добавил председатель правления РНКБ.