Доступность операций: как банки адаптируют финансовые услуги для людей с особенностями здоровья

Незрячие устанавливают на смартфон специальные приложения. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Возможность самостоятельно себя обслуживать — одна из самых важных потребностей для людей с ограниченными возможностями здоровья. И финансовые учреждения ежегодно адаптируют свои офисы, интерфейсы приложений так, чтобы полноценно пользоваться банковскими продуктами могли, незрячие, слабослышащие люди и клиенты, передвигающиеся на инвалидных колясках. «Комсомолка» разобралась, какие адаптивные меры используют банки для таких пользователей.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зачастую в разработке интерфейса банковских приложений участвуют незрячие банковские сотрудники, которые точно знают, с какими проблемами сталкиваются особенные люди при использовании финансовых продуктов. Чем удобнее будет мобильное приложение банка, тем меньше необходимости возникнет для посещения банка у людей с особенностями здоровья. Самые простые операции, которые доступны для незрячих онлайн, - оплата коммунальных услуг и мобильной связи, переводы по номеру телефона и возможность узнать актуальный баланс счета или карты.

Клиенты с нарушениями зрения могут скачать на смартфон специальную программу, которая озвучит все кнопки и другие элементы на дисплее. С помощью звукового сопровождения можно совершить нужную финансовую операцию.

В приложении банка РНКБ, например, управление размером шрифтов и цветовым контентом становится возможным с помощью операционных систем смартфона. Интерфейс главного экрана упрощен, таким образом, что на нем расположены иконки и кнопки с самыми востребованными финансовыми услугами. В приложении также есть справочный раздел для потребителей, в котором содержатся ответы на самые популярные вопросы.

Люди с особенностями здоровья, как и остальные клиенты РНКБ, могут осуществлять многие финансовые операции в режиме онлайн. Чтобы увеличить количество таких услуг, инклюзивный клиент может подписать макси-оферту в отделении, и для предоставления финуслуг в мобильном приложении будет достаточно неквалифицированной электронной подписи.

ИНТЕРНЕТ-БАНК

Здесь инклюзивность выражается в том, что банки разрабатывают версии сайтов для слабовидящих - в них может быть крупный шрифт, минимум цветов и подключено голосовое озвучивание графических элементов. А еще финучреждения регулярно собирают обратную связь от клиентов, чтобы улучшить пользовательский интерфейс. Также разработчики добавляют функцию управления сайтом с помощью клавиатуры без использования курсора мыши.

БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНАЛЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

На клавиатуру аппаратов, которые приспособлены для незрячих людей, нанесен специальный шрифт Брайля. С помощью такой рельефно-точечной маркировки люди с ограниченными возможностями здоровья могут читать наименование кнопки. Кроме того, банкоматы РНКБ планируют оснастить специальным разъемом для наушников, чтобы слабовидящие клиенты могли услышать голосовые подсказки, подключив гарнитуру.

ОФИСЫ

Больше половины людей с полной потерей зрения, посещающих офисы финучреждений в России, недовольны тем, как банки адаптируются к их особенностям. Такие данные приводит в 2022 году Центробанк, по результатам исследования. Тем не менее банки ежегодно совершенствуют сервисы обслуживания таких клиентов. Кстати, все офисы РНКБ оборудованы кнопками вызова персонала у входа в отделение, не считая передвижные пункты кассовых операций. У входа в офисы нанесена контрастная маркировка в формате таблички с информацией о режиме работы отделения. Также указано направление открытия входной двери.

Для удобства обслуживания маломобильных граждан работает и система электронной очереди. Такая функция есть в 125 внутренних структурных подразделениях РНКБ (65% от общего количества). А к середине 2023 года планируется ввести голосовое оповещение системы управления очередью.

Для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, доступность офисов оценивается, в первую очередь, наличием пандусов и подъемников. По данным РНКБ, 57% подразделений оборудованы такими устройствами, в остальных же офисах вход находится на уровне земли, и там нет порогов и других препятствий для въезда на коляске.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Маломобильные клиенты РНКБ или их представители могут отправить письменное обращение о том, что им нужно завести или перевыпустить банковскую карту, и сотрудники банка обслужат их на дому.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Чтобы средства на карте не попали в руки мошенников, нужно соблюдать простые правила. Основные из них обозначены в разделе «Безопасность» на сайте РНКБ. Здесь же можно ознакомиться с подробным описанием работы мошеннических схем. Зная эти инструкции, можно обезопасить свои средства и не попасть на удочку вора. Предупрежден, значит, вооружен!