День святого Валентина - самый романтичный праздник в году Фото: Мария ЛЕНЦ

День всех влюбленных - самый романтичный праздник в году, поэтому отметить его нужно так, чтобы он запомнился. Цветы, конфеты, рестораны и кино - самый частый выбор на 14 февраля почти у всех парочек. Однако желающие добавить искры в свои отношения могут провести этот праздник не по привычному сценарию.

«Комсомолка» публикует самые необычные варианты, как отметить День влюбленных в 2023 году.

КАК ЭКСТРЕМАЛЬНО ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ В 2023 ГОДУ В КРЫМУ

Ужин при свечах в ресторане и поход в кино - это, конечно, хорошо. Но многие влюбленные проводят так время вне зависимости от дня календаря. Если все фильмы кинопроката уже пересмотрены, а салат «Цезарь» наскучил, провести День влюбленных-2023 можно в экстремальной обстановке. Такое свидание не только запомнится надолго, но и внесет новизны в любые отношения.

Картинг

Вариант подойдет для тех, кто не представляет свою жизнь без энергичного и активного отдыха. Даже если один из партнеров не умеет водить - нестрашно. Управлять картом гораздо проще, чем автомобилем. Но столкновений в таком случае не избежать.

Кто сказал, что активные развлечения не могут быть романтичными? Фото: Картинг клуб CrimeaMotoKart Симферополь

Картинг-клубов в Крыму несколько: Crimea Grand Prix в Евпатории, «Форсаж-Арена» в Саках, CrimeaMotoKart в Симферополе, «Картинг Honda» в Черноморском и «Мир гонок» в Севастополе.

Средняя стоимость одного заезда - 500 рублей.

Лазертаг

В сердца влюбленных попал Купидон, а они могут пострелять друг в друга. Любители пощекотать себе нервишки могут провести 14 февраля среди инфракрасных пушек и лазерного оружия.

Лазертаг - это командная тактическая игра нового поколения. Ее отличие от пейнтбола в том, что вместо краски используется безопасное сенсорное лазерное оружие. Вариант подойдет для нескольких пар. Ведь что может быть романтичнее, чем объединиться в одну команду и в прямом смысле защищать свою любовь.

Лазертаг - экстремальная, но безопасная игра. Фото: lasertagsimf.ru

На полуострове есть множество лазертаг-клубов. Больше всего их в Симферополе и Севастополе. Средняя стоимость одной командной игры - 6 тыс. 500 рублей.

КАК АКТИВНО ПРОВЕСТИ ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ В 2023 ГОДУ В КРЫМУ

Если влюбленные привыкли жить активной жизнью, то и День святого Валентина неплохо провести соответствующе. И хоть погода этой зимой не благоволит долгим прогулкам и уж тем более походам в горы, в Крыму есть масса других безопасных вариантов.

Каток

Совместное катание на коньках - не только активное, но и романтичное времяпрепровождение. Держась за руки, влюбленные испытывают друг к другу взаимное доверие. А если оба в паре не умеют кататься, то такое свидание запомнится как одно из самых веселых.

Большие крытые катки есть в Симферополе - «Ледник» на Севастопольской и каток в ТЦ «Меганом». В Евпатории гостей ждет «Арена Крым», а в Севастополе - ледовый каток в ТРЦ «Муссон».

Взрослый билет стоит 300 рублей за час катания.

Совместное катание на коньках - очень романтичное времяпрепровождение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК КУЛЬТУРНО ПРОВЕСТИ 14 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА В КРЫМУ

Тем, кому не хочется физических нагрузок в самый романтичный день в году, но кино и рестораны наскучили, отправиться на свидание можно в театр. К тому же, культурные учреждения полуострова предлагают неплохую программу.

Поход в театр станет отличной заменой наскучившим ресторанам и кино. Фото: Севастопольский театр имени Луначарского

Крымский академический театр имени Горького

В театре Симферополя 14 февраля покажут сразу два спектакля - комедия «Стакан воды» по постановке французского драматурга Эжена Скриба и пьеса с говорящим названием «Его донжуанский список». Начало обоих спектаклей - в 19:00. Стоимость билетов - от 500 рублей.

Севастопольский театр имени Луначарского

В Севастополе театр имени Луначарского 14 февраля покажет пьесу Мольера «Мнимый больной». Начало в 18:30. Стоимость билетов от 250 до 1300 рублей.

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