Дистанционные платежи стали популярнее: за год в РНКБ фиксируют увеличение на 35%

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Крымчане стали чаще использовать дистанционные платежи. Это удобно, быстро и безопасно. Как отмечают в крупнейшем крымском банке РНКБ, в январе текущего года среднее количество платежей в день в дистанционных каналах обслуживания превысило 570 тысяч в день. В частности, речь идет о мобильном приложении, интернет-банке и терминалах самообслуживания.

В первый месяц зимы клиенты банка совершили на 35% больше платежей, чем в январе 2022-го. Это более 17 миллионов по количеству. Чаще всего пользователи оплачивали без визита в банк услуги оператора мобильной связи «КТК Телеком» («Волна Мобайл»).

Самым востребованным среди клиентов для дистанционных платежей стало мобильное приложение банка.

- Прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей приложения на 24% за прошедший год до 1,5 млн человек. Одним из приоритетов работы банка является развитие финансовой грамотности населения, благодаря чему клиенты обучаются работе с дистанционными каналами обслуживания и могут оценить преимущества использования финансовых услуг вне офисов банка, - отметили в пресс-службе РНКБ.

Кроме того, рост количества платежей в банке связывают с постоянным расширением мобильного приложения. Так, в прошлом году пользователи смогли покупать билеты на междугородние автобусы дистанционно, для этого теперь не нужно стоять в очереди в кассы автовокзала. Также в «РНКБ 24/7» можно оформлять кредиты наличными, подавать онлайн заявку в Федеральную налоговую службу на регистрацию бизнеса. Функционал мобильного приложения постоянно дополняется, главное — не забывать обновлять его до актуальной версии. Пользователи также оценили, что увеличилось количество поставщиков коммунальных услуг, по которым можно увидеть задолженность в режиме реального времени.

Чаще всего клиенты РКНБ оплачивают онлайн коммуналку и услуги связи, также популярные внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.

КСТАТИ

Клиенты РНКБ сейчас осуществляют дистанционно 97% платежей. В банке рекомендуют регулярно обновлять версию приложения до актуальной, чтобы получать доступ к полному функционалу. Если клиент узнать более подробно об услугах и сервисах банка, он может написать в чат мобильного приложения. Консультанты помогут получить информацию о продуктах, услугах и тарифах физических лиц.