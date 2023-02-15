Армейский бьюти-бокс и «сухой» душ: косметологи из Крыма отправляют на передовую необычные посылки

В декабре на фронт они отправили почти пять тысяч моющих комплектов. Фото: Личный архив героев публикации

Помочь военным хотят многие. На фронт защитникам обычно передают одежду, обувь, сухпайки и лекарства. Но крымские активисты отличились оригинальностью и начали собирать для солдат интересные посылки - армейские бьюти-боксы! Внутри - сухой душ и все необходимые средства гигиены. Такую помощь придумали и организовали крымские косметологи - Екатерина Куксова и Наталья Киселева. За последний месяц на передовую они передали уже 5 000 комплектов.

«Комсомолка» пообщалась с волонтерами и узнала, что из себя представляет интересное изобретение.

СУПЕР-СРЕДСТВО

Для военных на спецоперации косметологи изобрели так называемый армейский «сухой» душ. Только в декабре на фронт они отправили почти пять тысяч моющих комплектов, а сейчас производством заинтересовались крупные компании со всей России.

Сейчас набор выглядит так. Фото: Личный архив героев публикации

- Откройте упаковку и достаньте губку. Смочите губку 50 мл воды и сожмите несколько раз до образования пены. Натрите тело. Вытрите одноразовым полотенцем. Не требует смывания, - написано на инструкции к армейскому душу.

По словам Екатерины, один такой комплект может полностью заменить полноценное купание, хорошо убирает грязь, машинное масло и бактерии, а в составе пенящего раствора есть даже увлажняющие и противовоспалительные компоненты.

ДОЛГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛИ

- Тема гигиены и ухода за собой нам близка, именно поэтому мы и работаем косметологами, - шутит врач. – Еще давно начали думать о том, как же помочь нашим ребятам на передовой и организовать хоть минимальную гигиену. Увидели идею в натовских пайках, которыми американцы вовсю снабжают украинскую армию, и тоже решили придумать что-то для своих.

Сначала в ход пошли различные гели, лосьоны и антисептики, но все они не подходили по консистенции. Затем косметологи тестировали средства по уходу за лежачими больными. Чтобы понять, что работает, а что нет, приходилось неоднократно тестировать и проверять на себе, родных и даже на детях.

Сначала косметологи использовали синтепон. Фото: Личный архив героев публикации

ТРИ МЕСЯЦА ИСПЫТАНИЙ

В перерывах между клиентами врачи превращали кабинет в настоящую комнату опытов. На то, чтобы найти идеальную формулу для сухого душа, крымчанки потратили почти все лето, а уже в сентябре отправили первую партию наборов.

- Сначала все расходники мы оплачивали из своего кармана, но в ноябре удалось подключить к благому делу и другие волонтерские организации. Мы создали свой телеграм-канал, и теперь не так сложно собирать деньги на армейские наборы, - говорит КП-Крым Екатерина.

Сначала волонтеры пропитывали кусочки синтепона ph-нейтральным моющим раствором, который хорошо пенился. Но из-за текстуры материала он плохо отмывал загрязнения.

- И вот как-то раз в мастерской мужа я случайно наткнулась на рулон какой-то ткани. Пощупала, потрогала, вроде даже показалась приятной. Оказалось, это агроткань – дорнит, которая идеально подошла для наших целей. Еще и по цене выходило очень бюджетно, так как из одного метра за 50 рублей получалось около 40 губок. В то время как раньше только за одну губку мы платили около 50 рублей, - делится косметолог.

Агроткань – дорнит, которая идеально подошла для душа. Фото: Личный архив героев публикации

«ДЛЯ НАС ЭТО ДОЛГ»

Так, всего за пару месяцев чудо-изобретение стало популярным. В первый месяц в зону СВО женщины отправили около ста штук. Но сухой душ так понравился военным и полевым врачам, что уже в декабре его поставки выросли до пяти тысяч. В скором времени к производству подключатся и другие регионы материка.

- Кому-то кажется, что это очень дорого, затратно или сложно, но для нас - это долг. Очень хочется, чтобы спецоперация закончилась, а наши ребята вернулись домой живыми и невредимыми, - добавляет жительница Симферополя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это наглая ложь»: мать героя СВО опровергла слухи о том, что его могилу мог поджечь сослуживец

На данный момент по факту чудовищного преступления проводится расследование. Результатов экспертиз пока нет (подробнее)

В Евпатории неизвестные подожгли могилу 21-летнего героя спецоперации: рядом видели странного мужчину

Полиция уже возбудила уголовное дело (подробнее)