Верховный суд Крыма оставил под стражей экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева

Экс-чиновник просил избрать ему более мягкую меру пресечения. Фото: Андрей Лебедев/vk.com

Верховный суд Крыма оставил под стражей экс-главу администрации Феодосии Андрея Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Лебедев обвиняется в совершении четырех преступлений, квалифицированных как превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы и ограничения по трудоустройству на некоторые должности. В конце января Феодосийский городской суд заключил экс-чиновника под стражу на два месяца.

Адвокат экс-мэра попытался оспорить решение суда первой инстанции и подал жалобу с требованием отменить постановление. Сам Лебедев просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

– По итогам судебного заседания, апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Крым апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, – говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Лебедев был главой администрации Феодосии с декабря 2021 года по июль 2022-го. Он уволился по собственному желанию. Градоначальник при увольнении сообщил, что был готов к такому развитию событий и ни о чем не жалеет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50