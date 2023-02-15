Погода на Масленицу в Крыму 2023: ждем повышение температуры

Столбики термометра будут медленно, но верно подниматься вверх Фото: Архив "КП"

Всего неделя осталась до долгожданного праздника - Масленицы. Его ассоциируют с концом холодной зимы и началом весны. Каждый год его отмечают целую неделю: пекут блины и готовят блюда с сыром и молочными продуктами.

«Комсомолка» решила узнать, какая погода ждет всех нас на Масленицу в Крыму 2023.

Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, всю следующую неделю столбики термометра будут медленно, но верно подниматься вверх. Если в ближайшие выходные погода еще не успеет порадовать крымчан и гостей полуострова теплом, то уже на следующих на улице будет солнечно.

- Температура поднимется до +8 градусов Цельсия. Теплеть начнет уже с 17 февраля, а в масленичную неделю прогнозы будут радовать, - добавляет синоптик.

Однако метеоролог предупреждает, что перед теплом придется потерпеть холодный раздел, который принесет мокрый снег, снег и дождь.

- Из-за прохождения холодного фронтального раздела ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель. Гололедица. Также будет усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, а местами до 25 метров в секунду, - заключила Татьяна Любецкая.

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