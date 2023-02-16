«Меня выживали и заставляли уволиться»: воспитательницу с 20-летним стажем обвинили в падении бетонной плиты на семилетнюю девочку

После двух лет разбирательств, суд вынес против Заремы Усмановой обвинительный приговор. Через полгода его отменили. Фото героини публикации.

ЧП в детском саду № 44 «Грибочек» в Симферополе произошло в 2020 году. В самый разгар пандемии коронавируса, когда вся страна сидела на карантине, выход без маски из дома карался штрафом, не работали школы и детские сады. С 18 мая в крымских садиках стали организовывать отдельные группы для детей, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих отраслях, а 7 июля в группу Заремы Усмановой привели семилетнюю девочку. Выпускной в ее подготовительной группе состоялся весной, как и все сверстники, ребенок шел в первый класс. Однако из-за занятости родителей (отец девочки сотрудник МВД) ее временно снова определили в детский сад.

Воспитатель Зарема Усманова к тому времени была уже неделю как в отпуске. Но в тот день заведующая попросила выйти – в детском саду не хватало рабочих рук.

Детей вывели на прогулку. На площадке вместе с ними находились и воспитатель с помощником. Малыши бегали, среди них и семилетняя Алина (имя изменено). Внезапно девочка упала и травмировала ногу.

- Когда приехала «скорая», медики попросили ее поставить ножки вместе и сразу не могли определить, есть перелом или нет. Потом уже рентген показал, что там трещина, - рассказала КП-Крым воспитатель.

Однако сам момент падения ни воспитатель, ни ее помощник не видели. Да и детвора толком не могла рассказать, что произошло, пояснил адвокат педагога Арман Петросян. Не попал момент падения девочки и на камеру видеонаблюдения – несчастный случай произошел вне радиуса ее обзора. На видео лишь было видно, как вскочили взрослые и побежали к ребенку. В следующую минуту девочку уже несла на руках воспитатель.

Та самая площадка в детском саду, где в тот день играли дети. Фото: Зарема Усманова

«ПАДЕНИЕ» ПЛИТЫ

Отец девочки, который вскоре прибыл на место и осмотрел территорию детского сада, заявил, что на его дочь упала одна из четырех бетонных плит, которые лежали недалеко от детской площадки (они остались после установки нового забора). Сама Зарема Усманова говорит, что девочка упала метрах в 7-8 от них. А ее адвокат, взывая к логике, поясняет: если бы на ногу ребенка действительно упала стокилограммовая плита, от конечности бы мало что осталось.

- Крови нет, ничего нет. Вы представляете, что было бы с ногой, если бы на нее упала бетонная плита весом 100 килограммов? Нога была бы вдребезги, было бы море крови, - говорит адвокат воспитателя Арман Петросян.

Тем не менее против воспитателя возбудили уголовное дело. Однако ни следствие, ни в дальнейшем суд, не учел тот факт, что практически все воспитатели детского сада, в том числе и обвиняемая Зарема Усманова (человек с двадцатилетним стажем и многочисленными благодарностями), неоднократно в течение месяца просили заведующую детсада вывезти плиты на хозяйственный двор, говорит адвокат педагога. Чтобы дети не травмировались, сотрудники дошкольного учреждения по своей инициативе накрывали их одеялами. За порчу имущества им делали выговор и грозили вычетом из зарплаты.

- Как выяснилось на суде, руководство сада даже не огородило плиты сигнальными лентами,- отмечает Арман Петросян.

Вывезли плиты на хоздвор уже после происшествия. На суде это признала заведующая детским садом. Тем не менее ответственность за происшедшее суд возложил именно на воспитателя.

После двух лет разбирательств суд вынес против Заремы Усмановой обвинительный приговор. Женщину осудили по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В июле 2022 года суд приговорил ее к ограничению свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет. Однако от наказания воспитателя освободили - истек срок давности уголовного преследования.

ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ

Тем не менее защита подала апелляцию. По словам адвоката Армана Петросяна, Мировой суд, принимая решение, допустил ряд грубых ошибок и не удовлетворил ни одно ходатайство защиты. В частности, отказал в проведении осмотра места происшествия и не согласился допросить пострадавшую девочку (родители не захотели прерывать отдых ребенка в деревне и везти дочку в суд). При этом судмедэкспертиза подтверждала отсутствие серьезных травм у ребенка.

- Согласно заключению следователя, на ребенка упала бетонная плита. На суде мы акцентировали внимание на том, что это не соответствует фактическому положению дел. Мы обратили внимание судьи, что видео, которое было приобщено к материалам дела, не подтверждает того, как было совершено преступление. Что случилось с ребенком? На видео этих фактов нет. Также не было должного обоснования, почему пострадавшего ребенка не смогли вызвать в суд. Согласно закону, несовершеннолетние дети не могут принимать участия в процессе в силу своего психического состояния, а не по причине отдыха, - поясняет Арман Петросян.

Еще одним важным нюансом, который, по словам адвоката, не принял во внимание судья, стало то, что ответственность за безопасность детей во время строительных работ в первую очередь лежит на руководстве детского сада и завхозе. Доступ малолетних к потенциально опасным предметам должен быть полностью исключен. Такие вещи не входят в функциональные обязанности и должностные инструкции воспитателей.

В МБДОУ "Грибочек" Зарема Усманова проработала 17 лет. Родители как могли отстаивали честь воспитателя. Фото: Зарема Усманова.

ОТМЕНА ПРИГОВОРА

Спустя полгода защите удалось добиться отмены обвинительного приговора. Рассмотрев апелляционную жалобу, Киевский районный суд Симферополя досконально изучил материалы дела и 23 января 2023 года направил его на новое рассмотрение.

- При новом рассмотрении уголовного дела суду необходимо устранить все допущенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, после чего принять законное, обоснованное и справедливое решение, - говорится в решении суда, текстом которого располагает КП-Крым.

РАБОТА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Зарема Усманова проработала в МБДОУ «Грибочек» 17 лет. Она пришла сюда вместе с заведующей и буквально «поднимала» детский сад с нуля. После ЧП, говорит женщина, ее всячески пытались уволить, сама же воспитатель старалась этого избежать.

- Я понимала, что не виновата. И я говорила об этом с самого начала. Но на меня оказывалось такое психологическое давление, что я вынуждена была уволиться. При этом я обращалась в управление образования, чтобы меня уволили не по статье, как хотели, а по собственному желанию. После этого инцидента я проработала в этом детском саду еще два года, потому что мне нужно было работать, и уволилась 2 сентября 2022 года. Я выпустила свою подготовительную группу, где все родители просили за меня и писали обращения куда только можно. И даже набрала новую группу из детей от трех лет, - едва сдерживая слезы рассказывает Зарема Усманова.

После увольнения, когда суд вынес женщине обвинительный приговор, ей везде отказывали в трудоустройстве. Однако после того, как вердикт был отменен, Зарема Усманова все же устроилась в один из других детских садов Симферополя.

- Я благодарна министерству образования и той заведующей, которая несмотря ни на что взяла меня на работу. Я надеюсь, что руководство детского садика, где произошел несчастный случай, которое не вывезло плиты с территории и тем самым подвергло опасности детей, все-таки будет привлечено к ответственности, - отметила педагог.

За время работы воспитатель не раз давала открытые уроки, получала грамоты и благодарности. Фото: Зарема Усманова

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

Связаться с заведующей детским садом Людмилой Шевяковой КП-Крым не удалось. Ее телефоны, номера которых удалось разузнать корреспонденту издания, недоступны для связи. Не работает (как оказалось, давно) и стационарный телефон, номер которого указан на официальном сайте МБДОУ «Грибочек».

В то же время в администрации Симферополя сообщили, что сразу же после инцидента с девочкой в детском саду провели служебную проверку. По итогам внутреннего расследования заведующая получила дисциплинарное взыскание за несоблюдение в дошкольном учреждении правил техники безопасности.

- Действительно, руководитель детского сада получила взыскание…В целом же, управление образования регулярно и на плановой, и на внеплановой основе проводит проверки на предмет соблюдения техники безопасности. В течение года сотрудники выезжают в детские сады, а в случае необходимости проводят отдельные проверки. Эта работа ведется постоянно, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Как долго будет длиться новое разбирательство, которое апелляционный суд постановил начать с нуля, неизвестно. По мнению адвоката Армана Петросяна, это может растянуться еще на год.

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