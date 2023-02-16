Рухнул прямо на детскую кроватку: СК начал проверку после сообщений об обрушении потолка в доме Севастополя

В рамках проверки из СМИ следователи Севастополя провели осмотр дома. Фото: пресс-служба ГСУ СК по Крыму

Следственный комитет начал проверку после сообщений одного из СМИ об обрушении потолка в одном из многоквартирных домов в центре Севастополя. Часть покрытия рухнула прямо на детскую кроватку, благо, никто не пострадал.

- Накануне вечером в ходе мониторинга средств массовой информации на странице одного из городских телеканалов в соцсетях было выявлено тревожное сообщение, требующее незамедлительной реакции следователей: жители дома по улице Большая Морская, 15 рассказали и показали журналистам, что во время замены кровли обрушился потолок, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Крыму

Также жильцы дома пожаловались, что во время замены крыши рабочие повредили сеть теплоснабжения, из-за чего одна из труб лопнула. Вода из трубы размягчила потолочное перекрытие, в результате чего оно провисло и обрушилось.

Утром в четверг севастопольские следователи приехали на место и осмотрели пострадавшие квартиры, чердак и подвалы. В настоящее время правоохранители опрашивают жильцов.

Также предстоит разговор с сотрудниками подрядной организации, которые проводили ремонтные работы. Будет проведена проверка на предмет наличия в их действиях признаков преступления.

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