Россияне могут купить электромобили EVOLUTE с выгодой до 25%

Скидка при покупке EVOLUTE i-JOY составит до 625 тысяч рублей. Фото: Ирина Касеева

Многие россияне хотят купить машину. Но пока что потенциальные покупатели нечасто задумываются о том, что вместо типичного авто на бензине можно приобрести электромобиль – это и выгоднее, и экологичнее. Кроме того, этот вид транспорта становится доступнее благодаря государственной поддержке. В России реализуют Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в 2023 году.

Так, программа льготного автокредитования продлена на текущий год. Это означает, что купить электромобиль EVOLUTE i-JOY (Официальный дилер Evolute Автодель) можно с выгодой до 25% (до 625 тысяч рублей в денежном эквиваленте). На электромобили EVOLUTE i-PRO до конца марта действует скидка 775 тысяч рублей. Количество электротранспорта, который можно приобрести по льготной стоимости, ограничено.

На электромобили EVOLUTE i-PRO до конца марта действует скидка 775 тысяч рублей. Фото: Ирина Касеева

КАК РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ

Клиент, который хочет купить электромобиль, приходит в банк и заключает договор автокредитования или лизинга. Покупатель не получает на руки наличные деньги в качестве господдержки. Субсидия предоставляется по договору в части уплаты первоначального взноса. Так, покупатель приобретает авто со скидкой, а государство компенсирует банку недополученный доход. Льгота распространяется и на физических, и на юридических лиц.

КСТАТИ

В прошедшем 2022 году программой льготного автокредитования воспользовались больше 70 тысяч покупателей. Такие данные привел глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

- В частности, по льготному автокредитованию параметры поддержки составили для 50 000 автомобилей и 20 000 автомобилей по лизинговой программе, - отметил Мантуров.

Это значит, что в нашей стране электрокары становятся популярнее. Кроме того, такой транспорт по доступности перестает быть элитарным. Наметившиеся тенденции говорят о том, что когда-то фантастичные «электрички» станут повсеместно распространенной, «обыденной» машиной будущего.

Сегодня в России уже можно купить электромобиль EVOLUTE (Официальный дилер Evolute Автодель) на очень выгодных условиях с выгодой до 25%.

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