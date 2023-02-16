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Общество16 февраля 2023 13:30

Взрыв в Армянске 16 февраля 2023: что стало причиной

Советник главы Крыма Крючков рассказал, что причиной взрывов в Армянске стала тренировка военных
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов

Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов

Фото: Александра Тимощенко

Днем 16 февраля жителей приграничной зоны на Севере Крыма встревожили громкие хлопки. В соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о якобы взрывах, которые прогремели в Армянске. Однако, по словам советника главы Крыма Олега Крючкова, причины взрыва в Армянске 16 февраля 2023 – учения военных недалеко от границы.

ПРИЧИНЫ ВЗРЫВА В АРМЯНСКЕ 16 ФЕВРАЛЯ 2023

- Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов.Просим доверять только официальным источникам информации, - написал Олег Крючков.

Он также добавил, что никаких взрывов в приграничном городе зафиксировано не было.

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