Количество терминалов РНКБ, в которых можно купить билеты на междугородние автобусы, превысило 1500 штук

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Количество терминалов самообслуживания и банкоматов РНКБ, в которых можно купить билеты на междугородние автобусные рейсы, увеличено. Так, в банке отметили, что таких аппаратов на полуострове теперь насчитывается больше 1500 штук. Из них около 50 устройств установлено на автостанциях ГУП РК «Крымавтотранс». Билеты можно оплатить по дебетовым картам РНКБ или других баков РФ.

В аппаратах можно выбрать место отправления и прибытия, время, дату, посадочное место. После того, как все данные введены и проверены, можно оплатить билет по безналу. Новый сервис для пассажиров – это часть масштабного республиканского проекта «Цифровая среда», направленного на развитие современных цифровых услуг, а также расширение возможностей использования банковских карт на полуострове.

- Благодаря сервису, который мы реализуем совместно с Министерством транспорта Республики Крым и ГУП РК «Крымавтотранс», жители и гости Крыма могут не тратить время в очередях в кассы автостанций, - говорит заместитель председателя правления Николай Билан. - В ближайшей перспективе покупать билеты на автобусы можно будет и в мобильном приложении РНКБ 24/7.

В банке также напомнили, что терминалы самообслуживания многофункциональны – в них можно оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь и интернет, а также совершать переводы на банковские карты.

КСТАТИ

В рамках проекта «Цифровая среда» в Крыму также внедрили автоматизированную систему оплаты проезда. Таким образом, были расширены возможности использования карты платежной системы «Мир». Валидаторы, установленные в транспорте, позволяют не только оплатить проезд картой, но и подсчитать, сколько льготников ездит на каждом маршруте. По итогам этих данных перевозчикам компенсируют сумму, эквивалентную количеству поездок льготных пассажиров.